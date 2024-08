Szokujące słowa Snoop Dogga o Elżbiecie II! TEGO o niej nie wiedzieliśmy

To on zabił trójkę dzieci na zajęciach jogi! Sędzia pozwolił na ujawnienie wizerunku 17-latka

Nie tylko wielu brytyjskich poddanych tęskni do dziś za królową Elżbietą II. Jej klasa, elegancja i mądrość sprawiały, że trudno było znaleźć jakiekolwiek negatywne opinie na jej temat - no, może jeśli pominiemy aferę Panama Papers. Kto jak kto, ale królowa Elżbieta kojarzy się zdecydowanie z dostojnością, dystansem i niedostępnością. Kto by pomyślał, że może mieć cokolwiek wspólnego z szalonym amerykańskim raperem?! Zdawałoby się, że trudno o dwie bardziej różniące się od siebie postacie niż Elżbieta II i Snoop Dogg. A jednak sławny raper przysięga w nowym wywiadzie, że zmarła w 2022 roku brytyjska monarchini miała drugą twarz, o której istnieniu wielu nie wiedziało.

„Cóż, królowa też była moją fanką” – stwierdził niespodziewanie Snoop Dogg 23 lipca w wywiadzie dla brytyjskiej stacji radiowej Capital FM. „Spoczywaj w pokoju królowo, to była moja dziewczyna. Rozumiesz, o czym mówię?” - kontynuował, używając sformułowania "my girl", przez co najwyraźniej chciał powiedzieć coś na kształt "swój człowiek", "swojak". Raper czuł się na tyle dobrym znajomym rodziny królewskiej, że zapowiedział nawet wizytę w Pałacu Buckingham. Wywiad bowiem odbywał się w hotelu w Londynie. „Przejdę się do pałacu, zobaczę, czy mnie wpuszczą” — powiedział. „Słyszałem, że przyszły król, William, jest wielkim fanem Snoopa” — zauważył prowadzący wywiad. "NY Post" skontaktował się nawet po paru dniach z przedstawicielami pałacu, ale nie potwierdzono żadnej wizyty Snoop Dogga, z kolei przedstawiciele Kate i Williama nie odpisali w ogóle. Cóż, może Williamowi zmienił się już muzyczny gust?

Zmarła 8 września 2022 roku królowa Elżbieta II cieszyła się powszechnym szacunkiem poddanych i ich wielką sympatią. Do dziś znajduje się na absolutnym szczycie w rankingach popularności członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Oficjalne ogłoszenie Elżbiety II królową brytyjską miało miejsce 7 lutego 1952 roku, na dzień po śmierci jej ojca, króla Jerzego VI. Zaś data koronacji Elżbiety II to 2 czerwca 1953 roku. Królowa Elżbieta II od 13 października 2016 była najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie. Wtedy właśnie zmarł poprzedni rekordzista, król Tajlandii Rama IX. Zaś od 2015 roku Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii. Pobiła rekord swojej praprababki królowej Wiktorii, która panowała ponad 63 lata. Po śmierci królowej Elżbiety II na tronie zasiadł jej syn, król Karol III.

