Ryanair ukarany na gigantyczną kwotę! Co przeskrobał irlandzki przewoźnik?

Ryanair ukarany na ponad 255 mln euro!

Zarzuty włoskiego urzędu dotyczą okresu od kwietnia 2023 roku do kwietnia 2025 roku, jak podała włoska prasa w środę. Co konkretnie zarzuca się Ryanairowi?

Nadużywanie dominującej pozycji na rynku? Włosi oskarżają Ryanair

Ryanair, który przewozi około 40 proc. wszystkich pasażerów na trasach do i z Włoch, został oskarżony o stosowanie strategii, która miała uniemożliwić biurom i agencjom podróży, również tym działającym w internecie, zakup biletów na stronie internetowej przewoźnika. Celem miało być zmuszenie pasażerów do bezpośredniego zakupu biletów.

Według Urzędu Antymonopolowego, takie działania uderzyły w rynek turystyczny i zmniejszyły konkurencję, co w konsekwencji doprowadziło do pogorszenia poziomu usług oferowanych klientom.

Ryanair odpowiada i zapowiada odwołanie

Ryanair stanowczo odrzuca zarzuty i zapowiada walkę o swoje dobre imię. Przewoźnik ogłosił, że adwokaci firmy złożą natychmiast odwołanie od decyzji, którą nazwali „dziwaczną i bezpodstawną” oraz „niesprawiedliwą”.

Ponadto, Ryanair zarzucił urzędowi lekceważenie wcześniejszego orzeczenia sądu w Mediolanie, który w styczniu 2024 roku stwierdził, że model bezpośredniej dystrybucji biletów jest z korzyścią dla klientów.

Sprawa z pewnością będzie miała dalszy ciąg, a wynik sporu może mieć wpływ na przyszłość rynku lotniczego we Włoszech. Czy kara dla Ryanaira wpłynie na ceny biletów? To pytanie na razie pozostaje bez odpowiedzi.

Quiz. Rozpoznasz lotnisko po kodzie? Pytanie 1 z 10 Lotnisko oznaczone symbolem LUZ znajduje się w Łodzi w Lublinie w Lizbonie Następne pytanie