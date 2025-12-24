Ryanair ukarany na gigantyczną kwotę! Co przeskrobał irlandzki przewoźnik?

2025-12-24 19:36

Ryanair surowo ukarany. Włoski Urząd Antymonopolowy nałożył na irlandzkie tanie linie lotnicze karę w wysokości ponad 255 mln euro za „nadużywanie dominującej pozycji” na rynku. Przewoźnik nie zgadza się z decyzją i zapowiada odwołanie. O co dokładnie chodzi w tej sprawie?

Ryanair surowo ukarany

Autor: Pexels.com
Ryanair ukarany na ponad 255 mln euro!

Zarzuty włoskiego urzędu dotyczą okresu od kwietnia 2023 roku do kwietnia 2025 roku, jak podała włoska prasa w środę. Co konkretnie zarzuca się Ryanairowi?

Nadużywanie dominującej pozycji na rynku? Włosi oskarżają Ryanair

Ryanair, który przewozi około 40 proc. wszystkich pasażerów na trasach do i z Włoch, został oskarżony o stosowanie strategii, która miała uniemożliwić biurom i agencjom podróży, również tym działającym w internecie, zakup biletów na stronie internetowej przewoźnika. Celem miało być zmuszenie pasażerów do bezpośredniego zakupu biletów.

Według Urzędu Antymonopolowego, takie działania uderzyły w rynek turystyczny i zmniejszyły konkurencję, co w konsekwencji doprowadziło do pogorszenia poziomu usług oferowanych klientom.

Ryanair odpowiada i zapowiada odwołanie

Ryanair stanowczo odrzuca zarzuty i zapowiada walkę o swoje dobre imię. Przewoźnik ogłosił, że adwokaci firmy złożą natychmiast odwołanie od decyzji, którą nazwali „dziwaczną i bezpodstawną” oraz „niesprawiedliwą”.

Ponadto, Ryanair zarzucił urzędowi lekceważenie wcześniejszego orzeczenia sądu w Mediolanie, który w styczniu 2024 roku stwierdził, że model bezpośredniej dystrybucji biletów jest z korzyścią dla klientów.

Sprawa z pewnością będzie miała dalszy ciąg, a wynik sporu może mieć wpływ na przyszłość rynku lotniczego we Włoszech. Czy kara dla Ryanaira wpłynie na ceny biletów? To pytanie na razie pozostaje bez odpowiedzi.

