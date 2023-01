Książę Harry wycofuje się z oskarżeń wobec rodziny królewskiej?! "Meghan nigdy tego nie mówiła"

Książę Harry wycofuje się z oskarżania rodziny królewskiej o rasizm?! Zdumiewające słowa, zaprzeczył sam sobie

Książę Harry i Meghan Markle od czasu wyprowadzki do USA atakują rodzinę królewską. Chyba najmocniejszym ich oskarżeniem były wyraźne i powtarzane sugestie, że ważni członkowie tej rodziny to rasiści. Tak zostało to zinterpretowane przez media, wywiązała się ogólnoświatowa dyskusja, w której słowo "rasizm" padało wielokrotnie. Książę Harry niczego wówczas nie prostował. Teraz nagle twierdzi, że... nie mówili wraz z Meghan Markle nic o rasizmie, mimo że oskarżenia padały w programie dla Netflixa oraz w wywiadzie u Oprah Winfrey. Podczas promocji swojej sensacyjnej autobiografii "Spare" książę Harry został zagadnięty przez Toma Bradby'ego w wywiadzie dla ITV: "Oskarżyłeś członków swojej rodziny o rasizm". Odpowiedział na to: "Nie, ja tego nie zrobiłem. Brytyjska prasa to zrobiła. Czy Meghan kiedykolwiek wspominała, że oni są rasistami?". Dziennikarz nie zdołał ukryć zdumienia. Potem książę tłumaczył, że słynne uwagi na temat koloru skóry Archiego to "nieświadome uprzedzenia"...

Tak Harry i Meghan Markle oskarżali brytyjską rodzinę królewską o rasizm. Teraz wypierają się własnych słów

Tymczasem wcześniejsze słowa, które padały u Oprah Winfrey i w serialu dla Netflixa zdecydowanie mogły być interpretowane jako oskarżenia o rasizm. Meghan u Oprah mówiła, że pewien ważny członek rodziny królewskiej zastanawiał się, jaki kolor skóry będzie miał Archie, sugerując, że nie było to samo tylko zastanawianie, a zmartwienie. "Niepokoili się tym, że to będzie problem, jeśli ten kolor będzie zbyt brązowy? To chcesz powiedzieć?" - dopytywała Oprah. "Jeśli takie przypuszczenie czynisz, to myślę, że brzmi ono bezpiecznie, a to było bardzo trudno zrozumieć, prawda?". Trudno odczytywać to inaczej, niż oskarżenie o rasizm. W trailerze serialu "Harry i Meghan" oskarżenia wracają. Harry, Meghan i ich przedstawiciele wypowiadają w drugim trailerze takie słowa: "W rodzinie jest hierarchia. Są wycieki informacji, ale także ich wymyślanie i rozsiewanie plotek. Rozpętała się wojna przeciwko Meghan, bo taki był plan innych ludzi. To kwestia nienawiści, to kwestia rasy. To brudna gra. Ból i cierpienie kobiet, które wżeniają się w tę instytucję, to nakręcanie szału".

Sonda Trzymasz stronę Harry'ego w wojnie z rodziną królewską? Tak, jestem za Harrym Nie, trzymam stronę pałacu Pewnie są siebie warci

Tom Bradby: "In the Oprah interview you accused members of your family of racism". Prince Harry: "No I didn't. The British press said that". pic.twitter.com/hjkk0EMi1p— TalkTV (@TalkTV) January 9, 2023

QUIZ. Największe skandale w rodzinach królewskich! Pamiętasz wszystkie? Test tylko dla prawdziwych znawców Pytanie 1 z 10 Król Karol III jako książę Karol romansował z Camillą, która dziś jest królową małżonką. Pewien członek królewskiego rodu miał romans z inną Camillą - La Camillą z zespołu Army of Lovers znaną z wielkiego biustu. Kto to był? Książę Harry Król Szwecji Karol XVI Gustaw Książę Albert z Monako Dalej

Meghan Markle o RASIZMIE w rodzinie królewskiej. Wywiad u Oprah Winfrey Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czy nie wymagasz od siebie zbyt wiele?

Posłuchaj, jak wyznaczać sobie cele, aby być SZCZĘŚLIWYM!