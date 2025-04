Walka o chrzest syna. Marcin Hakiel zrobi to w tajemnicy przed matką dziecka?! "Boję się"

Marcin Hakiel po głośnym, medialnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek, znalazł miłość u boku nowej partnerki. Dominika Serowska jest w nim po uszy zakochana! Para szybko doczekała się nawet potomka, niedawno na świat przyszedł ich syn - Romeo. Hakiel i Serowska chętnie pokazują się publicznie, zarówno we dwoje, jak i w towarzystwie maleństwa. Okazuje się jednak, że ich rodzinne życie nie jest taką sielanką, jak mogłoby się wydawać. Pojawiają się pierwsze spory, które zdają się być dość fundamentalne, a dotyczą... chrztu świętego. Marcin Hakiel chciałby ochrzcić syna w imię tradycji kościoła katolickiego, a Dominika Serowska - niekoniecznie. Para zdążyła się już niemal pokłócić na ten temat przed kamerami. Teraz sprawa powraca za sprawą pytania reporterki Pudelka, która dopytała zakochanych, czy zdążyli się już porozumieć w tej kwestii. - Ja nie wypuszczam Marcina w niedzielę o 11:00 z młodym na spacer, bo wiesz, nie wiadomo, gdzie on pójdzie. (...) Boję się, że zrobi to za moimi plecami - stwierdziła Serowska, czym wywołała niemałe poruszenie w sieci. Szczegóły poniżej.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska kłócą się o chrzest dziecka. "Czy oni w ogóle ze sobą wcześniej rozmawiali?"

Marcin Hakiel mówi wprost, że dalej trzyma się swojego zdania i chciałby ochrzcić syna. Podczas wywiadu argumentował, że jego pierwsze dzieci są ochrzczone, ale ten argument nie przekonuje jego partnerki. Dominika Serowska postanowiła wepchnąć ukochanego na minę, prosząc go, by powiedział przed kamerami, czy chodzi do kościoła. Okazało się, że nie - przynajmniej nie regularnie.

- No właśnie. To jest dla mnie takie: "chcę ochrzcić, bo wszyscy są ochrzczeni". A co to w ogóle jest za argument, że dzieci są ochrzczone? - zapytała Dominika Serowska na wizji. Marcin Hakiel wydawał się zmieszany.

Para na koniec stwierdziła, że wspominany chrzest nie jest wbrew pozorom kością niezgody w ich związku, a dziecko być może samo kiedyś zadecyduje, czy chce przyjąć ten sakrament. Tylko czy takie samo zdanie ma Marcin Hakiel, który niedługo później zażartował, że może zorganizuje potajemny chrzest? - Wiesz, co będzie z tobą wtedy? - zagroziła żartobliwie Dominika Serowska. Internauci pomstują w sieci na zachowanie pary, dopytując, czy w ogóle rozmawiali ze sobą wcześniej o tak fundamentalnych sprawach. Cóż, pozostaje czekać na rozwój sytuacji w tym zakresie.

