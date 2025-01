Tak dawniej wyglądały Biedronki w Polsce! Pierwszy sklep otwarto w Poznaniu

- Dla nas to wyjątkowy czas, ponieważ przede wszystkim to święto naszych klientów, bo to oni są dla nas codzienną inspiracją i motywacją. To z myślą o nich, od 30 lat najważniejszym priorytetem Biedronki jest oferowanie najlepszej jakości produktów w najniższych cenach. W roku 30-lecia naszej sieci niezmiennie każdego dnia będziemy udowadniać, że jesteśmy liderem niskich cen - powiedziała Dorota Wrotek-Gut, dyrektorka ds. marketingu sieci Biedronka.