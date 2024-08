Ponad tydzień temu Doda spakowała siebie i swoje dwa psiaki, by wspólnie odpoczywać w Grecji. Ferajnie towarzyszy Dariusz Pachut. Od tamtej pory na instagramowym profilu gwiazdy nie brakuje zdjęć, nagrań i relacji z wyprawy. Doda dba o pieski, o czym poinformowała zaniepokojonych fanów. Pokazała, że pupile w samolocie leciały na miejscu obok niej. Są też niemal na każdym zdjęciu artystki z urlopu.

Doda jest zachwycona i relaksem w ciepłym, greckim klimacie, i psiakami, które zawsze ma blisko. Na najnowszym wideo widać, że Wolfie i Foxy nawet pływają z Dodą na basenie - oczywiście na oddzielnym, wygodnym pontonie. Kadry z wakacji można oglądać również na instagramowym profilu Pachuta, który niemal każdy wpis wykorzystuje do przekazania swoim odbiorcom czegoś na temat sportu lub zdrowego stylu życia.

Doda na urlopie. Gdzie się zatrzymała?

Doda chętnie dzieli się z fanami fotkami, do których pozuje w bikini czy innych skąpych wdziankach. Jeden z postów oznaczyła, dając tym samym znać, gdzie konkretnie odpoczywa. To ośrodek Knossos Beach usytuowany na Krecie, tuż przy plaży. Luksusowy kompleks może poszczycić się prywatnymi basenami i charakterystyczną zabudową. Nieduże, bielone domki natychmiast kojarzą się z Grecją!

"Pakiet all-inclusive obejmuje zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem w formie bufetu, a w hotelowej restauracji można spróbować tradycyjnych smaków kuchni kreteńskiej przyrządzanych ze świeżych lokalnych produktów. Jedynie krótki spacer dzieli hotel od wioski Kokkini Hani, gdzie znajdują się liczne tradycyjne greckie tawerny ze wspaniałym widokiem na morze. Z kolei po długim dniu zwiedzania idealnym wyborem jest centrum SPA lub relaks przy drinku przy jednym z trzech hotelowych basenów z widokami na Morze Egejskie" - czytamy na wakacje.pl.

Doda na wakacjach w Grecji. Ile to kosztuje?

Grecja jest jednym z ulubionych kierunków, które podczas wakacji wybierają Polacy. Niestety, nie jest już tania. Nieco mniej niż za wypoczynek w Grecji można zapłacić za wczasy w Bułgarii czy w Turcji.

Hotel, na który zdecydowała się Doda, ma pięć gwiazdek. Na stronie ośrodka można sprawdzić cennik, który jest zależny od rodzaju pokoju i rodzaju wyżywienia. Za najtańszy, przeznaczony dla dwóch dorosłych osób i z dwoma posiłkami, trzeba zapłacić 1500 zł za noc. Apartament z prywatnym, podgrzewanym basenem i dostępem do plaży to koszt ponad 2500 zł za noc. W ofercie all inclusive cena wzrasta do 3300 zł za noc. Do tego należy doliczyć loty. Łatwo stwierdzić, że za pobyt obejmujący 10 nocy będzie kosztował ponad 33 tys. zł na dwie osoby plus przeloty w obie strony.

Najdroższe pokoje w hotelu wyceniono na niemal 6 tys. zł za noc! Nieco tańszą opcją jest wykupienie wycieczki z lotami w cenie i mniej luksusowym lokum. We wrześniu w hotelu można spędzić tydzień za około 13 tys. zł na dwie osoby. Jeszcze mniej trzeba zapłacić za urlop w greckich luksusach w październiku - 10 tys. zł. Jednak wówczas raczej trzeba pożegnać się z marzeniem o prywatnym basenie.

