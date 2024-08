Polskie gwiazdy kuszą na plaży jak w "Słonecznym patrolu"! Która pokazała najwięcej?

Doda (40 l.) na wakacjach w Grecji zadała szyku w bikini w kolorowym bikini, które miało do kompletu spódniczkę mini i coś w rodzaju narzutki na ramiona. Kasia Cichopek (41 l.) kusiła na plaży w jednoczęściowym kostiumie z seksownymi wycięciami oraz regulowanym za pomocą ekspresowego zamka dekoltem. Nad brzegiem morza wyglądała jak ze słynnego serialu o ratownikach. Prawie jak Pamela Anderson w "Słonecznym patrolu"! Justyna Steczkowska (52 l.) niczym nimfa pławiła się w hotelowym basenie w chabrowym bikini, uroczo przebierając nóżkami, co uwieczniła na swoim Instastories. Małgorzata (46 l.) i Radosław (52 l.) Majdanowie na jednym z przystanków podczas wyprawy kamperem nie szczędzili sobie amorów. Zaś Anita Sokołowska (48 l.) w Japonii uczyła syna pływać.

Doda zachwyciła sobą Grecję. Kto jej towarzyszył?

Doda poleciała do słonecznej Grecji, gdzie korzysta z wyśmienitej pogody. Podczas wakacji towarzyszą jej ukochane psiaki. Ale, choć urocze, to nie one budzą największe emocje w fanach piosenkarki. Więc co? Oczywiście jej skąpe urlopowe wdzianka. Doda ani myśli się zakrywać.

Doda poleciała na wakacje na Kretę, gdzie odpoczywa, delektując się słońcem i widokami, ale to wcale nie oznacza, że odcięła się od internetu. 40-letnia gwiazda wciąż utrzymuje kontakt z fanami. A tych na samym Instagramie zgromadziła aż 1,8 miliona. Ostatnio w sieci opublikowała zdjęcia i nagrania z wyprawy, a internet zapłonął. Przynajmniej ta jego część, którą zajmują wielbiciele Doroty Rabczewskiej.

Doda najpierw zaprezentowała fanom fotki znad basenu, później pokazała, jak trenuje. "Jako 40-latka nawet na wakacjach staram się ćwiczyć. O czym informuję was sukcesywnie z każdego urlopu, świecąc swoim umięśnionym tyłkiem w stringach - enjoy" - napisała i dodała film, który dokładnie pasował do opisu

