Michał Wiśniewski boi się o swoje pociechy. Chce je chronić przed show-biznesem?

Michał Wiśniewski popularność i uznanie fanów zyskał w 1994 roku, kiedy został liderem zespołu "Ich Troje", który założył z Jackiem Łągwą. Od tego czasu muzyk wystąpił w niezliczonej ilości reality show, dał tysiące koncertów oraz wydał kilkanaście płyt. Niedawno Michał wziął udział w nagraniach do nowego programu "Cudowne lata", który poprowadzi Barbara Kurdej-Szatan. Na planie show wyjawił nam czy pomaga swoim pociechom w robieniu kariery oraz, czy w ogóle chce, aby jego dzieci znalazły się w blasku fleszy.

Michał Wiśniewski wspiera pociechy, jak tylko umie

Michał Wiśniewski w rozmowie z nami wyjawił prawdę na temat tego, jak wspiera pociechy. Artysta bardzo interesuje się swoimi dziećmi i wierzy w ich możliwości. W trakcie wywiadu z "Super Expressem" wyznał, że nie raz proponował im coś, co z pewnością znacznie szybciej rozwinęłoby ich kariery. One jednak chcą pracować na swój własny rachunek. Gwiazdor przyznał też, że martwi się o swoje pociechy, jak każdy ojciec.

"Ja z wielką przyjemnością chłonę wiedzę, jak oni ze sobą rozmawiają, jakiej oni muzyki słuchają, co jest dla nich naprawdę ważne. Jestem absolutnie przekonany, że każde z tych pokoleń sobie poradzi. My słyszeliśmy od swoich rodziców: "No co ty kochanie będziesz robić? Jak ty sobie w życiu poradzisz?" Normalnie, wezmę to w swoje ręce i sobie jakoś poradzę". Ja widzę po swoich dzieciach, że one sobie fantastycznie radzą. Obawa jest zawsze, bo jestem rodzicem, więc ja zawsze się będę o nie bał, ale ja wierzę w swoje dzieci. Wczoraj mieliśmy taką rozmowę z córką, że generalnie one nie za bardzo chcą mojego wsparcia. One chcą właśnie udowodnić, że potrafią same, a ja mówię, że nie mam zamiaru im podawać rybek, tylko ewentualnie wędkę i żeby była jasność, jeżeli chcecie mi zrobić przykrość, to jej nie weźmiecie, ale ja nie chcę, żebyście robili mi przykrości" - powiedział Michał Wiśniewski w rozmowie z "Super Expressem"

W rozmowie z Michałem Wiśniewskim podkreśliliśmy, że jest bardzo znaną osobistością w Polsce i jest możliwe, że jego dzieci chcą pracować na własny rachunek.

"To jest minus, to jest z ogromną szkodą dla tych dzieci. Ja w dalszym ciągu jestem ojcem, a to, że jestem, kim jestem. No nic na to nie poradzę. Tak się potoczyło. Ja już nie zmienię zawodu, chciałbym być tramwajarzem, ale nie wiem, czy nie za późno" - wyjawił Wiśniewski w trakcie wywiadu dla "Super Expressu".

