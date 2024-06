Ich Troje na Pol'and'Rock Festival? Reakcja Wiśniewskiego na odmowę zszokowała nawet Owsiaka

Zgłoszenie zespołu Ich Troje do udziału w Poland Rock Festival zostało początkowe odrzucone. Jerzy Owsiak poinformował o tym w mediach społecznościowych, podkreślając jednocześnie, że decyzja była wynikiem demokratycznego głosowania. Michał Wiśniewski przyjął tę gorzką pigułkę w podziwy godny sposób. Nie dość, ze nie miał pretensji do organizatorów, to jeszcze w odpowiedzi zachęcał fanów do udziału w wydarzeniu. "Wysłaliśmy zgłoszenie. Zrobiliśmy to specjalnie dla was. To, że nie dostaliśmy się na ten festiwal i że nie wystąpimy, to jest prawo organizatora. [...] Ten zespół (Ich Troje) nigdy nie zdobywał uznania jury. Czy to była Eurowizja, czy festiwal w Opolu – zawsze stała za nami publiczność. To, że jeździcie na Pol’and’Rock – róbcie tak dalej, bo to jest jeden z najważniejszych festiwali w tym kraju.

Jerzy Owsiak żywołowo reaguje na wypowiedź Wiśniewskiego

Jurek Owsiak nie mógł pozostać obojętny na te słowa. Opublikował na Facebooku obszerny wpis, w którym podziękował za reakcję Wiśniewskiego oraz za dyskusję, która dzięki niej się wywiązała. "... ta wypowiedź niezwykle mnie poruszyła i skorzystałem z takiego nieformalnego prawa „puli Prezesa”. Wielokrotnie, w Fundacji, wpływa się na zmianę mojej decyzji, czyli słuchamy muzyki, której często bym nie zaakceptował. Zresztą po line-upie wielu naszych edycji widać, że te zmiany i to bardzo mocne zaszły. Tym razem powiedziałem: „w życiu nie spotkałem się z tak niecodziennym podejściem do całej sytuacji. Skromność? Pokora? Sam nie wiem, jak to nazwać”. W świecie artystów na najróżniejszych poziomach uprawianej sztuki jest to rzadkie, a wręcz nieistniejące zachowanie, pogodzenie się z decyzją. Nie dość, że propozycja Ich Troje odrzucona, to jeszcze Michał Wiśniewski na ten Festiwal wszystkich zaprasza i uznaje decyzję jury. I tutaj wykonałem gest już kilka tygodni temu. Osobiście zadzwoniłem do Michała i osobiście zaprosiłem go na Małą Scenę".

Taka decyzja spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem obserwatorów, również tych, którzy na co dzień nie słuchają Ich Troje. Wielu z nich wyrażało przekonanie, że to może być najlepszy koncert festiwalu. Jak będzie, przekonamy się za kilka tygodni.