Spektakularna metamorfoza Joanny Kurowskiej. Schudła już 17 kilo. To ona jej w tym pomogła

Już w lutym informowaliśmy, że Joanna Kurowska musiała wymienić wszystkie ubrania w swojej szafie. Popularna aktorka schudła bowiem 13 kilogramów. Swoją metamorfozą pochwaliła się w telewizji. Gościła w niej razem z lekarką Barbarą Jerschiną. To właśnie ona odpowiada za przemianę gwiazdy. Ale na tym Kurowska nie poprzestała. Podczas czwartkowej prezentacji jesiennej ramówki stacji Polsat gwiazda promowała serial "Teściowie". Na ściance pozowała z piękną córką, która postawiła tego dnia na efektowny dekolt. Ale spojrzenia i tak skierowane były na Kurowską, bowiem ta schudła jeszcze więcej. Jak dowiedział się "Super Express", to już 17 kilogramów!

I choć Kurowska założyła tego dnia długą, czarną marynarkę, czarne spodnie i duże okulary przeciwsłoneczne, efekty odchudzania było widać gołym okiem! Zwłaszcza, że nisko zapięta marynarka odsłaniała seksowną bieliznę. Nie da się też oprzeć wrażeniu, że gwiazda seriali "Graczykowie" i "Teściowie" wygląda na kilka lat młodszą.

Jak schudła Joanna Kurowska?

- Pewnego dnia stwierdziłam, że sama już nie dam rady kontrolować swojej osoby, że musi zrobić to ktoś profesjonalnie - ujawniła Joanna Kurowska. Pomoc znalazła u cenionej doktor Barbary Jerschiny - internistki, specjalistki od odchudzania i medycyny estetycznej. Po wykonaniu badań leczenie i dietę dostosowano do potrzeb aktorki. Kurowska nie uchyla się też przed ćwiczeniami, spaceruje i wspomaga efekty zabiegami na ciało, które pomagają, by skóra po odchudzaniu nie traciła swojej jędrności.

- To bardzo mobilizuje i utrzymuje mnie w ryzach. Pani doktor mnie waży i jak już jest tak, że waga stoi, to jest mi przed nią głupio i zwiększam wysiłek. Nie wolno sobie odpuszczać - mówi Joanna Kurowska.

Barbara Jerschina opiekuje się też zdrowiem i urodą takich gwiazd jak Agata Młynarska, Monika Jarosińska, a ostatnio odjęła też lat Ewie Kasprzyk. Pod jej okiem traci kilogramy i poprawia wygląd swoich nóg gwiazda "Rancza" - Magdalena Waligórska.

Barbara Jerschina dumna z metamorfozy Joanny Kurowskiej

Sama Jerschina jest zachwycona efektami metamorfozy Kurowskiej. Po ramówce pochwaliła ją publicznie w swoich social mediach. "Zjawiskowa Joanna Kurowska na ramówce Polsatu. Nasza wspaniała pacjentka po swojej ogromnej metamorfozie pod okiem doktor Barbary Jerschiny" - czytamy.

Joanna Kurowska szczerze o dzieciach aktorów. Czy załatwia córce role?