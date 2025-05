"Taniec z Gwiazdami": Ewa Kasprzyk zachwyciła podczas finału

Szesnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" dobiegła końca! Kryształową Kulę wytańczyli w pięknym stylu Maria Jeleniewska (23 l.) i Jacek Jeschke (33 l.). Jednak wzrok przyciągali nie tylko finaliści programu, ale również jurorzy. A szczególnie Ewa Kasprzyk! 68-letnia aktorka olśniła wszystkich, gdy z bukietem róż w ręku wkroczyła na ściankę przed startem show.

Ewa Kasprzyk to prawdziwa ikona polskiego kina i jedna z najbardziej znanych postaci w show-biznesie. Na ekranie można ją podziwiać od ponad czterdziestu lat! Chociaż już dawno mogłaby przejść na aktorską emeryturę, to wcale nie ma takiego zamiaru. Wciąż zachwyca młodzieńczą energią oraz urodą.

Gwiazda "Kogla-mogla" od początku filmowej kariery przyciągała spojrzenia. Lata mijają i nic się pod tym względem nie zmieniło. W styczniu Ewa Kasprzyk obchodziła 68. urodziny, ale na finale "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" wyglądała o dekadę młodziej! Na tę wyjątkową okazję wybrała garnitur w kolorze soczystej czerwieni. Głęboki dekolt marynarki zalotnie odkrył biust aktorki.

Stylizację dopełniła złota biżuteria oraz starannie ułożona fryzura. Delikatny makijaż idealnie podkreślił nieprzemijającą urodę Ewy Kasprzyk!

Ewa Kasprzyk: Jaki jest sekret jej urody?

Patrząc na najnowsze zdjęcia aktorki trudno uwierzyć, że za dwa lata skończy 70 lat! Kasprzyk kolejny raz udowodniła, że wiek to tylko liczba, a styl i klasa są ponadczasowe. Wiele osób zastanawia się czy aktorka młody wygląd zawdzięcza dobrodziejstwom medycyny estetycznej. Sama zainteresowana nie ukrywa, że wspomaga naturę. Korzysta jednak z nieinwazyjnych zabiegów.

Okazuje się, że Ewa Kasprzyk przywiązuje za to bardzo dużą wagę do aktywności fizycznej. Codziennie dużo spaceruje ze swoim ukochanym psem, ale także ma stały zestaw ćwiczeń. Przez pewien czas była również na diecie pudełkowej oraz pod opieką dietetyka. Do tego aktorka dba o dobrą jakość swoich posiłków. Niedawno została przyłapana podczas zakupów w jednym z warszawskich sklepów z ekologiczną żywnością. Zdrowe odżywianie to dla niej nie chwilowa moda, ale styl życia, który wyraźnie jej służy.

