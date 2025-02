Joanna Kurowska pięknieje na wiosnę. Schudła już 13 kilogramów. Nie dokonała tego sama. Znamy jej sekret!

Postawiła go do pionu

Joanna Kurowska chwali się nową figurą. Jak zrzuciła 13 kilogramów?

Gdy niedawno zawitała na salony, aż trudno było ją rozpoznać. Joanna Kurowska upięła włosy, założyła dopasowany garnitur i aż promieniała. Efekty kilkumiesięcznych starań o schudnięcie widać gołym okiem. - Schudłam 13 kg. To jest dużo. Ale jeszcze mam zanadrzu sześć kilogramów. I ja to zrobię! - zapewnia aktorka. Pozbyła się już nawet wszystkich swoich ubrań. - Rozdałam za duże rzeczy i wymieniłam na nowe całą swoją szafę. Trochę to kosztowało, ale traktuję to jak inwestycję w swoje zdrowie - mówi gwiazda seriali.

Jak schudła Joanna Kurowska?

Joanna Kurowska szczerze przyznaje, że sama nie potrafiłaby schudnąć.

- Pewnego dnia stwierdziłam, że sama już nie dam rady kontrolować swojej osoby, że musi zrobić to ktoś profesjonalnie - ujawnia aktorka.

Pomoc znalazła u cenionej doktor Barbary Jerschiny. Po wykonaniu badań dietę dostosowano do potrzeb aktorki. Kurowska nie uchyla się też przed ćwiczeniami, spaceruje i wspomaga efekty zabiegami na ciało.

- To bardzo mobilizuje i utrzymuje mnie w ryzach. Pani doktor mnie waży i jak już jest tak, że waga stoi, to jest mi przed nią głupio i zwiększam wysiłek. Nie wolno sobie odpuszczać - mówi Joanna Kurowska.

Równocześnie z odchudzaniem gwiazda bardzo dba o to, by jej skóra po utracie kilogramów nie straciła swojej jędrności.

Jestem bardzo zadowolona, bo poczułam się bezpiecznie. Ta skóra gdzieś musi mieć ujście. Ale już w pewnym wieku trzeba sobie pomóc. Pani Jerschina opowiedziała mi o tych maszynach i uważam, że to jest świetne, że dożyliśmy takich czasów, że można się bezpiecznie odchudzać w każdym wieku i te maszyny mogą pomóc. One oczywiście nie zdziałają cudów, człowiek nagle się nie stanie 18-latką. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyglądać zdrowo

- opowiada gwiazda seriali "Graczykowie" i "Teściowie".

Uzupełnienie szafy nowymi ubraniami okazało się dla niej czystą radością.

Cieszę się, że teraz z łatwością mogę ubierać się u mojej ulubionej projektantki - Olgi Świechowicz. Do tej pory nie wszystkie modele na mnie pasowały. Obecnie, cokolwiek zdejmę z wieszaka, pasuje jak ulał i to jest wielka nagroda za moją walkę z kilogramami, którą konsekwentnie toczę od wielu miesięcy

- mówi "Super Expressowi" Joanna Kurowska.

