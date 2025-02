Kurowska szczerze o relacji z córką. Świątkiewicz przerwała znanej mamie

Parę dni temu miała miejsce prezentacja wiosennej ramówki Polsatu. Na wydarzeniu pojawiła się cała masa gwiazd, w tym Joanna Kurowska oraz Zofia Świątkiewicz. W rozmowie z nami panie opowiedziały o swojej pracy, a także o tym, jakie mają relacje.

Kiedy zapytaliśmy Joannę Kurowską i Zofię Świątkiewicz o to, jak wyglądają ich relacje, najpierw głos zabrała 23-latka. Wyznała, że wszystko było budowane i każda z nich musiała wykonać odpowiednią pracę.

Ja uważam, że go budowałyśmy. Każda musiała wykonać jakąś pracę - powiedziała Zofia.

Na jej słowa wtrąciła się z kolei Joanna Kurowska, która przyznała, że kiedy ktoś długo zajmuje się budowaniem kariery, to nie ma co liczyć na to, że dopiero na emeryturze zabuduje relację z dzieckiem. Ono ma już swoje sprawy. Na tę wypowiedź szybko zareagowała Zofia, która wtrąciła się w słowa mamy.

Ja myślę, że nie ma nic za darmo. To nie jest tak, że ktoś się zajmował karierą, a kiedy już właściwie kariery nie ma i odchodzi na emeryturę, to teraz chce zająć się dzieckiem. Ono już ma swoje sprawy i jeśli tej więzi, się nie nawiązało, nie ma tej nitki, to już... - dodała Kurowska w wywiadzie dla "Super Expressu".

23-latka przepracowała już swoje i doszła do wniosku, że nie należy zmieniać drugiej osoby, tylko zaakceptować ją. Panie dzięki zbudowanej relacji mogą teraz mieć świetny kontakt - nie kłócić się i spędzać razem czas w dobrej atmosferze.

Ja też już musiałam swoje rzeczy przepracować, bo też jest ta tendencja do obwiniania rodziców czy jakiejś pretensji. Ciężka jest akceptacja tego, że to jest gotowy człowiek i że ja mogę tylko zaakceptować pewne rzeczy, które mi gdzieś tam nie pasują, a nie na siłę to zmieniać. To jest bardzo duża praca, którą też wykonałam, żeby właśnie doprowadzić do tego, że my teraz możemy sobie posiedzieć, nagrać TikToka i się nie sprzeczać - mówiła nam Zofia Świątkiewicz.

Rozmawiała Julita Buczek

