Szczuplutka Dominika Gwit zadała szyku na premierze. Jak księżniczka!

Dominika Gwit pojawiła się na premierze spektaklu "Męska rzecz" i od razu skradła całą uwagę fotoreporterów! Aktorka, znana ze swojego pozytywnego podejścia do życia i wielkiego poczucia humoru, zachwyciła metamorfozą. Jej elegancka kreacja podkreślała nową, smuklejszą sylwetkę, a uśmiech nie schodził jej z twarzy.

Tego wieczoru Dominika Gwit zaprezentowała się w zjawiskowej, malinowej sukni o kroju kopertowym, która idealnie komponowała się z jej kobiecą figurą. Do stylizacji dobrała klasyczne, czarne szpilki, które dodatkowo wysmukliły sylwetkę. Staranny makijaż oraz delikatnie pofalowane włosy dopełniły całości, nadając jej iście gwiazdorskiego blasku.

Dominika Gwit wyglądała jak księżniczka

Wygląd Dominiki Gwit budzi spore zainteresowanie. Aktorka kilka lat temu bardzo schudła, co negatywnie odbiło się na jej zdrowiu psychicznym. Teraz nie ukrywa, że czuje się świetnie we własnej skórze, a każda jej stylizacja emanuje pewnością siebie i radością życia. Dominika Gwit jest wzorem do naśladowania dla wielu kobiet. Jej promienny wygląd i optymizm sprawiają, że trudno jest oderwać od niej wzrok.

Stylizacje gwiazd na premierze spektaklu "Męska rzecz"

Na premierze spektaklu "Męska rzecz" pojawiło się wiele gwiazd, które zachwyciły swoimi stylizacjami. Oprócz Dominiki Gwit, która olśniła w malinowej sukni, uwagę przyciągnęli także inni goście.

Michał Piróg postawił na luźny, ale stylowy look – jasne jeansy i ciemna kurtka tworzyły efektowny kontrast. Tomasz Ciachorowski wybrał elegancki, czarny zestaw z aksamitnym akcentem, podkreślającym jego wyrafinowany styl. Andrzej Popiel zdecydował się na klasyczny garnitur w kratę, który dodawał mu szyku i nowoczesnej elegancji.

Sylwia Gliwa zaprezentowała się w minimalistycznym, białym zestawie, który doskonale komponował się z jej delikatną urodą. Na garnitury postawiły także Michalina Robakiewicz, Marta Dąbrowska czy Anna Oberc.

Zobacz, jak prezentowały się gwiazdy na premierze!

