Ewa Kasprzyk od lat jest symbolem silnej, pewnej siebie kobiety, która nie boi się łamać konwenansów i iść własną drogą. Tak też było podczas emisji najnowszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Jej stylizacja natychmiast stała się tematem numer jeden! Co za odwaga.

Ewa Kasprzyk z dekoltem do pępka w najnowszym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Gwiazda "Kogla-mogla" i wielu teatralnych scen zaprezentowała się w zielonej sukni z głębokim dekoltem sięgającym prawie do pępka. Stylizacja, choć śmiała, była niezwykle elegancka. Trzeba przyznać, że Ewa postawiła na klasykę z nutą zmysłowości. Minimalistyczna biżuteria i delikatny makijaż dopełniły całości, tworząc piękny look! Ewa Kasprzyk po raz kolejny pokazuje, że wiek to tylko liczba, a styl i klasa są ponadczasowe.

Kto wygra 16. edycję "Tańca z Gwiazdami"?

Kto wygra 16. edycję "Tańca z Gwiazdami"? - to pytanie zadają sobie nie tylko widzowie, ale i sami uczestnicy, którzy z odcinka na odcinek dają z siebie coraz więcej. Tegoroczna edycja show przyniosła wiele niespodzianek – jedni uczestnicy odpadli ku zdziwieniu widzów, inni zaskoczyli niesamowitym postępem. Emocje sięgają zenitu, a rywalizacja weszła w decydującą fazę.

W półfinale mierzą się cztery pary: Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Adrianna Borek i Albert Kosiński oraz Tomasz Wolny z Darią Sytą. Każdy z tych duetów ma na swoim koncie zarówno świetne występy, jak i ogromną sympatię publiczności. Faworytem wielu widzów wydaje się być Filip Gurłacz – aktor błyskawicznie odnalazł się na parkiecie. Nie można jednak lekceważyć Marii Jeleniewskiej, której taneczna precyzja i wdzięk zaskoczyły jurorów. Jedno jest pewne, emocji i zaskoczeń nie zabraknie!

