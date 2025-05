Co za słowa!

"Taniec z Gwiazdami" od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów. Ale nie tylko – również w studiu Polsatu emocje sięgają zenitu, a miejsca na widowni są niemal tak pożądane jak udział w samym show. Tym razem organizatorzy zadbali, by ten wieczór był jeszcze bardziej wyjątkowy. Do studia zaproszono masę gwiazd, które zasiadły w pierwszych rzędach, by na żywo śledzić taneczne potyczki uczestników.

Zobacz też: Mówią o ustawce w "TzG". Fijał wyciągnęła prawdę od tancerza na temat Blanki

Tłum gwiazd na widowni "Tańca z Gwiazdami"

Na widowni pojawiły się znane twarze ze świata telewizji, muzyki, mody oraz internetu. Każda z zaproszonych gwiazd postawiła na spektakularny look – wieczór ten był bowiem doskonałą okazją, by pokazać się w modnych stylizacjach.

Na ściance pojawiła się Ada Fijał, która jak zwykle prezentowała się znakomicie. Gwiazda miała na sobie czerwone spodnie oraz marynarkę. W dłoni trzymała błyszczącą torebkę. W makijażu postawiła na klasykę, czyli czerwone usta.

Zobacz też: Już wiadomo, kto wygra "Taniec z Gwiazdami"? Wygadał się jeden z jurorów

Piotr Mróz z kolei wybrał satynową koszulę w czarnym kolorze oraz granatowe spodnie. Stifler - znany influencer wybrał czarną koszulę oraz proste jeansy. Lexy Chaplin wybrała czarną kamizelkę, skórzaną mini oraz wysokie kozaki. Całość prezentowała się na 25-letniej influencerce naprawdę dobrze.

Na 9. odcinek "Tańca z Gwiazdami" przyszła też Olga Frycz, która dzielnie dopinguje swojego ukochanego. Albert Kosiński na parkiecie tańczy bowiem z Adrianną Borek. Czy znajdą się w finale? Tego dowiemy się w dzisiejszym odcinku. W pierwszym rzędzie Oldze towarzyszył Jan Frycz!

Ten wieczór będzie nie tylko świętem tańca, ale również stylem i elegancją w najlepszym wydaniu. "Taniec z Gwiazdami" po raz kolejny udowadnia, że łączy rozrywkę z wielkim show na najwyższym poziomie. Obecność tylu znanych twarzy na widowni tylko podkreśliła rangę tego programu.

Zobacz też: Maja Bohosiewicz w "Tańcu z Gwiazdami"? Ma jeden ważny atut. Nie zgadniecie

Zobacz naszą galerię: Tłum gwiazd na najnowszym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Fijał w czerwieni, Mróz w czerni i Frycz w bieli

Sonda "Taniec z Gwiazdami". Komu kibicujesz w 16. edycji? Magda Mołek Maciej Kurzajewski Grażyna Szapołowska Filip Gurłacz Blanka Maria Jeleniewska Tomasz Wolny Magda Narożna Cezary Trybański Ola Filipek Michał Barczak Ada Borek