Emocje po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" jeszcze nie opadły. Program wkroczył w decydującą fazę, a z każdym tygodniem atmosfera robi się coraz bardziej napięta. Ostatnie wyniki zaskoczyły wielu fanów. Z show odpadła Blanka Stajkow i jej taneczny partner, Mieszko Masłowski. Ich występy były pełne energii, pasji i charyzmy, dlatego odpadnięcie pary wzbudziło sporo emocji. Większość fanów mówi o niesprawiedliwości i ustawce! Tuż po eliminacji tancerz spotkał się z Adą Fijał, która nie tylko prywatnie interesuje się show, ale też od lat obserwuje kulisy telewizyjnych produkcji. W szczerej rozmowie Mieszko opowiedział, co naprawdę czuł, gdy światła na parkiecie zgasły.

Zobacz też: Kolejny spisek w "Tańcu z Gwiazdami"? Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał!

Choć dla widzów był to zaskakujący werdykt, sam Mieszko Masłowski podszedł do niego z pokorą i klasą. Jak powiedział Adzie Fijał, zdawał sobie sprawę, że w takim programie wszystko może się zdarzyć.

No już trochę lepiej. Trochę emocje opadły... Jak widać, nie można być niczego pewnym. W niedzielę był szok - nie spodziewaliśmy się tego. No ale wszystko się może zdarzyć - powiedział Mieszko.

Ada zapytała również Mieszka, co sądzi o słowach Iwony Pavlović, która powiedziała, że w ostatnim odcinku Blanka zatańczyła najgorzej.

Tutaj się troszkę nie zgadzam. Może to nie był nasz najlepszy taniec, ale to nie był najgorszy... Naszym najgorszym tańcem oraz najgorzej ocenionym było jive... Nie był to wtedy nasz dzień, byliśmy zmęczeni po kilku odcinkach. Blanka też czuła się tego dnia trochę średnio - mówi Mieszko.