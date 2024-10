Jest mi to naprawdę zupełnie obojętne, co sobie ktoś robi ze sobą i ani tego nie neguję, ani nie uważam, że to jest jakieś godne pochwały. Po prostu, co kto lubi. Nie mam jakiegoś jasnego zdania na ten temat, bo co mnie to, co sobie robią inni. Jak lubią, to super. Wielu aktorkom przeszkodziło to w pracy i były takie sytuacje, że ktoś kogoś nie poznawał, albo nie dostawał roli. Np. czytałam gdzieś, że Jennifer Grey po filmie "Dirty Dancing", jak zrobiła sobie nos, to przestała dostawać role, ale czy to jest złe, no może dla niej było złe, a może ona sobie podoba się dzięki temu bardziej. Ja nie mam żadnych radykalnych opinii co do tego i jak ktoś chce sobie coś robić, to super, niech sobie robi. Jeśli poczuje się z tym lepiej, to fajnie, a jeśli mu to przeszkodzi w pracy, no to trochę gorzej. Ostatecznie to jest jego sprawa..