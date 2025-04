Storytel rusza z pierwszym w Polsce “Klubem Nie-Ksiązki”. Wyjątkowy spektakl z Maciejem Musiałem

Czym jest “Klub Nie-Książki”?

“Klub Nie-Książki” to społeczność, która łączy fanów i fanki audiobooków. Nazwa jest żartobliwym nawiązaniem do opinii, że „audiobook to nie książka", a słuchanie ,,to nie to samo, co prawdziwe czytanie”. Wydarzenie pod szyldem “Klubu Nie-Książki”, organizowane w Międzynarodowy Dzień Książki, ma zmienić postrzeganie audiobooków i odkryć przed odbiorcami wyjątkowe zasoby literatury audio dostępnej w Storytel.

Pierwszy rozdział tej inicjatywy powstanie przy udziale widowni zgromadzonej w Klubie Komediowym podczas spektaklu inaugurującego z udziałem Maciej Musiała, aktora znanego z produkcji takich jak m.in. ,,Rodzinka.pl”, ,,Śleboda” czy ,,Klangor”, a także z projektu Storytel i SEXEDPL “(NIE) MÓWMY O S*KSIE”. Na oczach i uszach publiczności aktor wraz z towarzyszącą mu obsadą Klub Komediowego weźmie udział w spektaklu improwizowanym, inspirowanym m.in. jego ulubionymi audiobookami. Na widzów czeka wyjątkowe show!

“Klub Nie-Książki” kierujemy do wszystkich, którzy tak jak Storytel kochają literaturę, niezależnie od formy. Cieszymy się, że możemy zaprosić gości na pierwszą edycję przy okazji Międzynarodowego Dnia Książki. Wspólnie z Maciejem Musiałem i Klubem Komediowym chcemy pokazać, jak wciągające i pobudzające wyobraźnię jest słuchanie książek w wersji audio – mówi Klaudia Chruściel, country marketing manager w Storytel.

Prywatnie jestem dużym fanem audiobooków Storytel, które towarzyszą mi właściwie przy każdej możliwej okazji. Dlatego tym bardziej cieszę się na spotkanie w Klubie Nie-Książki. Spektakle improwizowane dają możliwość wyjątkowej interakcji z publicznością, która staje się integralną częścią wydarzeń. Zapowiada się świetna zabawa i naprawdę nie mogę się doczekać, co z tego wyjdzie — dodaje Maciej Musiał.

Udział w spektaklu improwizowanym to nie tylko doskonała okazja do świętowania Światowego Dnia Książki, ale także świetna zabawa dla każdego – zarówno dla zapalonych miłośników literatury, fanów impro, a także niemałej grupy wielbicieli Maćka Musiała. Bilety na wydarzenie są dostępne na stronie Klubu Komediowego.