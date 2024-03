Tomasz Karolak znów zostanie Mikołajem!

Tomasz Karolak (52 l.) po raz 6 wcieli się w rolę Świętego Mikołaja! Co prawda za oknem wiosna, a za pasem Wielkanoc, na planie "Listów do M." trwa Wigilia. Karolak musiał zrzucić gorset i suknię, w których prezentował się w show TVN "Czas na Show. Drag Me Out" i znów wskoczyć w ciepłe buty i czapkę z pomponem. Okazuje się jednak, że będzie mu partnerować prawdziwa plejada ulubieńców polskich widzów!

Udało nam się dostać kilka fotek z za kulis i jest na co popatrzeć! Nowe gwiazdy we franczyzie - Ada Fijał (47 l.) i znany z serialu Netflixa Kirył Pietruczuk (25 l.) na planie musieli wyskoczyć z ciuszków, co sugeruje, że oboje mają do zagrania ogniste sceny! Ada zaprezentuje się w filmie w seksowniej koszulce nocnej i kusym szlafroczku, a Kirył... bez spodni! Seria "Listów do M. podbija kina już od 2011 roku. W najnowszym filmie z serii, oprócz nowych aktorów, zobaczymy - według przecieków medialnych - mocną ekipę znanych i lubianych gwiazd: Macieja Stuhra, Marię Dębską, Romę Gąsiorowską, Wojciecha Malajkata, Agnieszkę Dygant, Piotra Adamczyka, Janusza Chabiora i Magdalenę Walach.

Ada Fijał i Kirył Pietruczuk w "Listach do M. 6"

Ada Fijał w filmie zagra, jak wskazuje jej kreacja, sceny łóżkowe. Aktorka zaprezentowała się w seksownej koszulce nocnej z koronką i satynowym szlafroczku oraz seksownych bamboszach z filuternymi piórkami. Trzeba przyznać, że Fijał jest w świetnej formie!

Kirył Pietruczuk z kolei, podobnie jak Karolak, wskoczył w strój Świętego Mikołaja, ale... chyba w wersji dla dorosłych, bo gdzieś po drodze zgubił spodnie!

Wszystko wskazuje na to, że na planie będzie się działo! Wybierzecie się na nowe "Listy do M." do kina?

