Porażka Hakiela w "Tańcu z Gwiazdami". Nie do wiary, w czyich ramionach znalazł pocieszenie. Co za słodki widok!

Powraca ulubiona komedia Polaków! W roli głównej... Maciej Stuhr. Co jeszcze wiemy o "Listach do M. 6"?

Każda z kolejnych części "Listów do M." okazywała się kinowym przebojem. Pierwsze trzy znalazły się w dwudziestce najczęściej oglądanych filmów w kinach po 1989 roku. Gwiazdą "Listy do M." oraz "Listy do M.2" był Maciej Stuhr, który wcielał się w postać dziennikarza samotnie wychowującego syna. Jak informuje Świat Gwiazd - jego bohater powróci w szóstej odsłonie, która właśnie powstaje! Co ciekawe, aktor niezbyt przychylnie wypowiadał się na temat całej serii.

- Miałem rozmowę z producentami filmu "Listy do M.". Uważam, że pierwsza część była naprawdę przyzwoita i nie musimy się jej wstydzić. Teraz zamienia się to powoli w serial, z którego się troszkę wymiksowałem, bo brakuje mi tej odwagi - powiedział w programie Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Wygląda na to, że postanowił jednak zmienić zdanie i przyjąć propozycję od producentów. Kto jeszcze pojawi się w "Listy do M.6"?

- Będzie Tomasz Karolak w roli świętego Mikołaja. A także Piotr Adamczyk, Wojciech Malajkat i Marysia Dębska z 5. części. Pojawią się też zupełnie nowi bohaterowie i nowe twarze, które teraz są dyskutowane w gronie producentów – dodaje Świat Gwiazd.

Cieszycie się?

Tak zmienił się filmowy syn Macieja Stuhra:

Maciej Stuhr: Mój tata jest na OIOM-ie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.