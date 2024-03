Absolutnie niewiarygodna przemiana Karolaka! Spójrzcie na te biodra!

Tomasz Karolak jako Drag Queen!

Tomasz Karolak (52 l.) był do tej pory chyba jedną z największych zagadek programu, ale wygląda na to, że był to jednak udany casting. Zdjęcia Karolaka w pełnym dragu na planie show są dosłownie oszałamiające! Ma kobiecą sylwetkę klepsydry, szerokie biodra, ponętny biust i blond czuprynę. A ta twarz! Aż nie sposób uwierzyć, że pod tym pięknym makijażem i fasadą atrakcyjnej performerki kryje się... no właśnie. Tomek Karolak.

"Wykułem takie powiedzenie: "Pobądź mężczyzno 20 minut kobietą, a będziesz lepszym mężczyzną". To znaczy ten stereotyp, którym my mężczyźni posługujemy się w spojrzeniu na kobiety, staje się bardziej widoczny. To pochodź sobie w szpilkach 20-centymetrowych. Ja nie mogłem nogami ruszać przez tydzień. [...] Dla mnie absolutnie inne spojrzenie na kobiecość" - mówił niedawno Karolak w "Dzień dobry TVN". "To nie jest proste. Drag sprawił, że ja w ogóle inaczej spojrzałem też na swoje bycie na scenie. Bardzo mnie to zainspirowało" - dodał zachwycony.

Partnerką Karolaka w programie jest znana w branży drag queen Himera, która specjalizuje się w "modowych" stylówkach. Ma na koncie współprace z takimi markami jak Garnier, H&M i Mugler czy NYX.

"Czas na Show. Drag Me Out!": drugi odcinek show

W drugim odcinku widzowie mogą podziwiać pary - Tomasz Karolak i Himera, Adelon i Tadeusz Mikołajczak oraz Ciotka Offka i Dariusz Zdrójkowski. Ich zdjęcia również znajdziecie w naszej galerii.

"Czas na Show. Drag Me Out!" to ryzykowny pomysł, ale - póki co - opłacalny dla TVN. Pierwszy odcinek osiągnął 8% udziału rynku w grupie telewizji komercyjnych i zdeklasował konkurencję.

Program na swoją emisję we wtorki o 21:35, a uczestnicy to Tomasz Karolak, Michał Mikołajczak, Tadeusz Mikołajczak, Kamil Szymczakow, Marcin Łopucki i Dariusz Zdrójkowski. Drag queens które uczą panów swojej sztuki to Ciotka Offka, Shady Lady, Adelon, Twoja Stara, Himera i Gąsiu. Jury programu to Anna Mucha, Michał Szpak i Andrzej Seweryn, a program prowadzi Mery Spolsky.