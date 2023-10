i Autor: akpa

Kontrowersyjne show!

Michał Szpak i Andrzej Seweryn jurorami w nowym programie TVN. Kto dołączy do nich w "Drag me out"?

Michał Szpak i Andrzej Seweryn zostali jurorami w nowym show, które zagości na antenie TVN w przyszłym roku. Polska edycja "Drag Me Out" planowana jest z rozmachem, choć początkowo były obawy, czy polska publiczność gotowa jest na tego typu format. Klamka jednak zapadła i w przyszłym roku będzie można oglądać występy przebranych za kobiety celebrytów. Kto dołączy do jury programu?