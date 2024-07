Ada Fijał w maju była w Hiszpanii, a w lipcu relaksuje się w Polsce, gdzie pogoda jest wręcz upalna. Słońce dopisuje, ale aktorka ma już dość i zawzięcie walczy ze skwarem. "Wracają tropikalne temperatury. Podpowiadam swój sposób na upały. Mokra koszula - must have" - napisała ostatnio na swoim instagramowym profilu. I załączyła zdjęcie, wobec którego nie da się przejść obojętnie. Fijał pozowała ubrana jedynie w czarne bikini, a na skąpy strój zarzuciła białą koszulę dobrze zmoczoną wodą. Mimo że cała się okryła, wszystko było widać.

Ada Fijał niczym miss mokrego podkoszulka

Aktorka mokrą stylizację uzupełniła żółtymi okularami przeciwsłonecznymi i czerwoną szminką - ten kolor na ustach to jej znak rozpoznawczy. "A wy jakie macie chłodzące sztuczki?" - zapytała wielbicieli. Na odpowiedź nie miała co liczyć. Internauci skupili się na jej mokrym wdzianku. Ale czy można im się dziwić?

"Zmysłowość absolutna. Co za kadr!", "Sexy ten sposób na upał!", "Nie wiem, czy w pracy przejdzie ten sposób, ale spróbuję", "Przepiękna kobieta", "Kobieta petarda" - pisali fani. Niektórzy zauważyli, że urodziwa Fijał pozująca do zdjęć w mokrej, przyklejonej do ciała, nieco prześwitującej koszuli prezentuje się niczym miss, ale nie byle jaka: "Ty to jesteś miss mokrego podkoszulka. Wyglądasz fantastycznie dziewczyno".

To samo przyszło na myśl Markowi Kaliszukowi, piosenkarzowi i aktorowi znanemu m.in. z "Twoja twarz brzmi znajomo". "Miss mokrego podkoszulka" - skomentował fotkę koleżanki po fachu.

Ada Fijał na basenie nad jeziorem. Sesja w bikini? Obowiązkowo

Aktorka ostatnio spędza sporo czasu nad Jeziorem Zegrzyńskim, gdzie pływa łódką i odpoczywa przy basenie ulokowanym tuż przy akwenie. Jeszcze nie jest ukończony, ale już można przy nim pozować w bikini. "Ja na planie budowy jak widać" - pisała niedawno Fijał.

Prace idą pełną parą, bo jeszcze w marcu o kąpielach nie było mowy. Jednak już wtedy gwiazda chwaliła się i basenem, i perfekcyjną figurą. Widać, że ma 47 lat? Zdecydowanie nie!

