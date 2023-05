Marek Kaliszuk uratował życie choremu!

Marek Kaliszuk znany jest wielu filmów i seriali. To także utalentowany wokalista i aktor teatralny, którego można oglądać, m.in. w sztuce "Wieczór Panieński Plus" z Katarzyną Skrzynecką. Okazuje się, że gwiazdor ma wielkie serce. Niedawno uratował życie osobie chorej na białaczkę. - Dla mnie była to "chwila" poświęcenia, a dla mojego bliźniaka genetycznego jedyna i ostatnia szansa na drugie życie... Nigdy nie czułem się tak, jak podczas oraz tuż po oddaniu moich komórek krwiotwórczych. Trafiły one do osoby chorej na białaczkę. Do obcej, niespokrewnionej ze mną… Kiedy nadszedł dzień pobrania moich komórek działy się we mnie rzeczy niezwykle. Nie da się tego porównać do czegokolwiek innego, bo czyjeś życie było w moich rękach. I to dosłownie. Waliło mi serce, strach przeplatał się z euforią, a nadzieja z obawami i poczuciem misji – napisał Kaliszuk na Instagramie.

