Blanka od początku swojej przygody w "Tańcu z Gwiazdami" wzbudzała ogromne emocje. Jej obecność w programie przyciągała uwagę zarówno fanów muzyki, jak i pasjonatów tańca. Mogłoby się wydawać też, że od początku programu była faworytką jury. Ostatni odcinek pokazał jednak, że było inaczej. Iwona Pavlović oceniła bardzo surowo jej występ, a pod koniec odcinka Blanka musiała pożegnać się z marzeniem o Kryształowej Kuli.

Taniec, który zaprezentowała Blanka w ostatnim odcinku, od samego początku wzbudził mieszane uczucia. Choć wokalistka dawała z siebie wszystko, jej choreografia według Iwony Pavlović pełna była niedociągnięć, brakowało precyzji. Publiczność bardzo mocno kibicowała wokalistce do samego końca. Słowa Iwony nie były miłe!

To był twój najgorszy taniec. Gdzie jest ciągłość tego ruchu? Tu jest bałagan. Tu było zagubienie. Blanka nie ma już New York, nie ma nic, po prostu zasuwasz. Za tydzień jest półfinał. Kochana, tu już nie ma to tamto, to już po prostu siedzisz 24 godziny na sali treningowej - mówiła "Czarna Mamba" w programie "Taniec z Gwiazdami".