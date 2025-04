Szok w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami"! Na ostatniej prostej odpadła jedna z faworytek!

Tego nikt się nie spodziewał! Ćwierćfinał "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji. Parkiet rozgrzał się do czerwoności, a walka o miejsce w finale była bardziej zacięta niż kiedykolwiek wcześniej. Niestety, marzenie o Kryształowej Kuli dla jednej z par właśnie się skończyło...