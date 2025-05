Gurłacz i Kaczorowska znowu to zrobili. A potem na parkiet wyszła Ada Borek

Bez niej to już nie to samo. Blanka, typowana na finalistkę i gwiazdę parkietu, odpadła niespodziewanie w ćwierćfinale, zostawiając po sobie niemałą lukę i… mnóstwo emocji. Dziś cztery pozostałe pary walczą o trzy miejsca w finale. Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska wydają się nie do zatrzymania – ich taneczna precyzja i sceniczna chemia stawiają ich na szczycie bukmacherskich zestawień. Ale prawdziwa walka toczy się tuż za nimi. Kto pożegna parkiet Polsatu tuż przed metą?