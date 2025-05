Marcelina Zawadzka zachwyciła kilka miesięcy po porodzie. Co za figura!

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Program zadebiutował na antenie TVN dwadzieścia lat temu. Po kilkuletniej przerwie format został przejęty przez Polsat.

Trwająca obecnie szesnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", wchodzi właśnie w swoją decydującą fazę, a z każdym tygodniem atmosfera robi się coraz bardziej napięta. W ostatnim odcinku z programem pożegnała się Blanka, która była jedną z faworytek do wygranej.

W rywalizacji o Kryształową Kulę pozostały cztery pary - Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Adrianna Borek i Albert Kosiński oraz Tomasz Wolny i Daria Syta. O tym, kto dołączy do grona zwycięzców programu przekonamy się 11 maja.

"Taniec z Gwiazdami": Wielkie zmiany przed finałem

Producenci "Tańca z Gwiazdami" z każdym odcinkiem podnoszą poprzeczkę. W ubiegłą niedzielę po raz pierwszy w historii programu, uczestnicy zmierzyli się z polskimi tańcami narodowymi! W nadchodzącym półfinale znowu czeka na nich spore wyzwanie - soli dance! Oznacza to, że każda z gwiazd show będzie musiała zaprezentować swoje taneczne umiejętności bez partnera lub partnerki u boku.

Nowość! Już w niedzielę po raz pierwszy w programie #SoloDance! W ramach choreografii trwającej standardowo 1,5 minuty każda gwiazda musi przez minimum 45 sekund tańczyć solo na parkiecie, pokazać co umie. Nie schowa się za partnerem tanecznym ani rekwizytami! - poinformowano na Instagramie.

Na tym etapie każdy punkt, każdy ruch i każdy detal miał ogromne znaczenie. Tu nie ma już miejsca na błędy. Jurorzy z pewnością będą surowo oceniać pozostałych w rywalizacji uczestników.

