Powstanie Warszawskie kosztowało życie 180 tysięcy cywilów oraz 18 tysięcy powstańców i skończyło się - na rozkaz Adolfa Hitlera - wysiedleniem całej ludności i zburzeniem miasta. Tyson po raz pierwszy na temat powstania wypowiedział się w 2018 roku, a jego słowa odbiły się szerokim echem.

Mike Tyson o Powstaniu Warszawskim: Dla mnie prawdziwymi mistrzami są ci dzielni polscy bohaterowie. Walczyli za wolność przeciwko prześladowczym i brutalnym siłom zła

- 74 lata temu, 1 sierpnia 1944 r., w obliczu zła, miał miejsce jeden z najodważniejszych czynów w dziejach ludzkości. Polska armia podziemna, która składała się zarówno z mężczyzn i kobiet, jak również i dzieci, powstała aby walczyć z okupującym Polskę brutalnym reżimem nazistowskich Niemiec. Jestem znany na całym świecie, byłem niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej. Lecz dla mnie prawdziwymi mistrzami są ci dzielni polscy bohaterowie. Walczyli za wolność przeciwko prześladowczym i brutalnym siłom zła. Niestety, po utrzymywaniu się powstania przez niewiarygodne 63 dni, Niemcy nazistowskie zrównały stolicę Polski, Warszawę, z powierzchnią ziemi, zabijając ponad 150 tys. niewinnych osób. Nie wolno nam nigdy zapomnieć o Powstaniu Warszawskim; ci dzielni polscy bohaterowie są dla mnie prawdziwymi mistrzami - powiedział siedem lat temu Tyson.

Legendarny pięściarz wypowiedział te słowa w spocie przygotowanym przez firmę FoodCare, a na nagraniu ubrany był w koszulkę z logo napoju energetycznego Black, którego był wówczas ambasadorem. Krótkie wideo wywołało lawinę komentarzy - wiele osób było zbulwersowanych, że człowiek, który w przeszłości był skazany za gwałt, w celach reklamowych mówi o tak ważnych kwestiach dla naszego narodu.

Mike Tyson wybuchł po pytaniu o Powstanie Warszawskie: Polakom stało się gó**o w porównaniu do tego co dotyka czarnych w Ameryce

To jednak nic w porównaniu z tym, co wydarzyło się rok później. Tyson przyjechał do Polski i udzielił kilku wywiadów. Niemal w każdym został zapytany o krytykę, jaka spadła na niego po spocie sprzed dwunastu miesięcy. Najmocniej zareagował jednak w rozmowie z TVP Info.

- Chciałbym coś powiedzieć o polskim powstaniu. Mam wiele informacji, że Polacy komentują mój udział w filmie o Powstaniu Warszawskim. Polakom stało się gó**o w porównaniu do tego co dotyka czarnych w Ameryce. Nikt nie prześladował was przez piep*****e 250 lat. Nikt nie gwałcił wam matki, siostry, brata, patrząc wam prosto w oczy przed tym, jak ich zabiją. Nikt wam tego nie zrobił. To co was spotkało było bardzo złe, ale kiedy mówicie, że nie powinienem występować w tym filmie o Powstaniu Warszawskim, pytam się wtedy - kto wie więcej o powstaniach niż ciemnoskórzy? - wypalił Tyson.

