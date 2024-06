Wiśniewski pochwalił się najstarszą córką. Fabienne wygląda jak Mandaryna?

Ślub Małgorzaty Tomaszewskiej. Po zaręczynach syn wkroczył do akcji

Co się stało?

Michał Wiśniewski i Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, byli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie na początku lat 2000. Poznali się w pracy, w 2001 roku - Marta była tancerką i choreografką, która współpracowała z zespołem Ich Troje. Para wzięła ślub w 2003 roku. Ceremonia była wyjątkowo spektakularna i odbyła się na biegunie. Związek Michała i Marty zakończył się rozwodem w 2006 roku. Ich rozstanie było szeroko komentowane w mediach. Po rozwodzie oboje starali się utrzymać przyjazne relacje ze względu na dzieci - Xawiera Michala i Fabienne Martę.

Michał Wiśniewski pokazał foto Fabienne. Posypały się komentarze

Dziś dzieci Michała Wiśniewskiego i Mandaryny są już dorosłe. Fabienne Wiśniewska w 2022 r. rozpoczęła studia na Akademii Sztuk Pięknych. - Ma bardzo wyraźnie określone cele i mimo że tańczyła wielokrotnie na mistrzostwach Polski czy Europy, traktuje to jako hobby. Ale oczywiście nie narzucę dziecku, kim ma być - opowiadął wtedy Wiśniewski w rozmowie z jednym z portali. "Wygląda na to, że ASP wzbogaciło się właśnie o kolejną zdolną studentkę!' - komentowała sukces córki mandaryna. Fabienne zdecydowanie rzadziej pokazuje się w mediach niż jej młodsza przyrodnia siostra Etiennette. Zdarzało jej się jednak występować z ojcem w telewizji, na przykład w jednym z charytatywnych odcinków programu "Jaka to melodia?". Od tamtego momentu minęło już sporo czasu. Teraz Michał pochwalił się śliczną córką na Instagramie, a fani prześcigają się w gratulacjach. "Michał nic Ci tak w życiu nie wyszło jak dzieci" - czytamy w komentarzach.

Przypomnijmy, że Michał Wiśniewski ma sześcioro dzieci - trzy córki i trzech synów. Ze związku z MAndaryną ma Xawiera i Fabienne, ze w związku z Anią Świątczak - Etiennette i Vivienne, a ze związku z Pola Wiśniewską Falco Amadusza i Noëla Cloé.

Ślub Wiśniewskiego i Mandaryny śledziła cała Polska. Gwiazdor wyznał, czy żałuje swojej decyzji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.