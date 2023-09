Michał Wiśniewski dzieci. Tym razem pochwalił się Falco Amadeusem

Michał Wiśniewski w 2021 roku po długiej przerwie po raz kolejny został ojcem. Na świat przyszedł Falco Amadeus, przy którym wokalista Ich Troje zaczął przeżywać swoją drugą młodość Dwa lata później popularny "Wiśnia" został tatą po raz szósty. Jego żona - Pola Wiśniewska - urodziła mu trzeciego syna - Noela Cloe. Tym samym Falco Amadeus stał się średnim synem Michała Wiśniewskiego. Z najstarszym dzieckiem wokalisty Ich Troje dzieli go aż 19 lat różnicy. Mimo natłoku spraw zawodowych Michał Wiśniewski i dla wszytskich synów, i córek zawsze ma czas i wszystkim dzieciom poświęca uwagę. Tym razem "Wiśnia" pochwalił się właśnie Falco Amadeusem. Chłopczyk, który w styczniu skończy 3 latka, wybrał się z ojcem na męską wyprawę!

Spadliśmy z krzeseł, gdy zobaczyliśmy Falco Amadeusa. Tak wyrósł średni syn Michała Wiśniewskiego z Ich troje

Średni syn Michała Wiśniewskiego trafił do nietypowego miejsca, ale patrząc na jego uroczy uśmiech, jesteśmy pewni, że maluch był zadowolony. Spadliśmy z krzeseł, gdy zobaczyliśmy Falco Amadeusa. Niesamowite, jak on wyrósł! Wokalista Ich Troje najwyraźniej uznał, że syn jest już na tyle duży, że można go zabrać do... wulkanizatora. - Męska rzecz wymieniać opony Razem :-) - napisał na Instagramie Michał Wiśniewski. - Niby nic, a tyle radości z wizyty u wulkanizatora - dodał "Wiśnia". Urocze fotki skomentował najstarszy syn piosenkarza. - Mały rośnie jak na drożdżach - stwierdził Xavier Wiśniewski, a jedna z fanek zauważyła, że Falco Amadeus jest "podobny do najstarszego syna bardzo".

