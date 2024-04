Wujek wygadał się o partnerze Małgorzaty Tomaszewskiej. To on jest ojcem dziecka byłej prezenterki TVP

Elżbieta Jaworowicz to postać, bez której wielu widzów nie jest sobie w stanie wyobrazić TVP. Charyzmatyczna dziennikarka znana jest z tego, że nie daje sobie w kaszę dmuchać. Ostatnio Elżbieta Jaworowicz na wizji zbeształa samego Krzysztofa Rutkowskiego. Atmosfera była bardzo nerwowa... Co jakiś czas pojawiają się plotki o tym, że legenda TVP zniknie z anteny, a program "Sprawa dla reportera" przestanie istnieć. Uspokajamy. O takich planach na razie nic nie wiemy. Zapadła jednak inna decyzja, która uderza w Elżbietę Jaworowicz. - Telewizyjna Jedynka zmienia godziny emisji czwartkowych pozycji z wieczornego pasma - czytamy w portalu Wirtulanemedia.pl. Pozornie wiadomość ta nie robi większego wrażenia, jednak, gdy się wczytamy w szczegóły, okazuje się, że dla fanów programu "Sprawa dla reportera", zmiany mogą być dotkliwe.

Elżbieta Jaworowicz i "Sprawa dla reportera" nowa godzina emisji w TVP

Jak podaje branżowy serwis, prowadzony przez Elżbietę Jaworowicz program interwencyjny zostanie przesunięty aż o 35 minut. Oznacza to, że będzie się zaczynał dopiero o 22.05, czyli wtedy, gdy wielu ludzi myśli już o spaniu, szczególnie że następny dzień to piątek, czyli normalny dzień roboczy. Po ponad 40 latach od emisji pierwszego docinka "Sprawy dla reportera" dla Elżbiety Jaworowicz to musi być potężny cios. Wygląda na to, że w tej sprawie nic się nie da już zrobić. Zmiany wejść mają już od maja (2 maja "Sprawa dla reportera" emitowana ma być jeszcze o starej porze). Pocieszeniem w tej sytuacji jest to, że zarówno program, jak i sama prowadząca mają spore grono wiernych fanów, których późniejsza pora emisji nie powinna zniechęcić. Na dodatek program "Sprawa dla reportera" dostępny jest platformie TVP VOD. A tam można oglądać Elżbietę Jaworowicz o każdej porze.

