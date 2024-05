wiadomo, co robi

Wstrząsające! Tak bawi się Szmydt na Białorusi!

flo 5:30

Ostatnia sprawa „sędziego-zdrajcy" wstrząsnęła opinią publiczną. Były sędzia Tomasz Szmydt uciekł na Białoruś i poprosił tamtejsze władze o azyl polityczny. Jak twierdził, obawiał się on o swoje życie w Polsce. Z relacji sędziego, jaką zamieścił w mediach społecznościowych wygląda jednak, że ma on się teraz całkiem dobrze! Wszystko wskazuje na to, że zbiegły mieszka w elitarnej mińskiej dzielnicy Drozdy, ulubionej również przez Łukaszenkę oraz innych przedstawicieli reżimu – informują białoruskie media.