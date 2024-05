Jacek Rozenek zabrał głos w sprawie choroby Moniki Olejnik. Sam jest po udarze!

Niezbadane są wyroki boskie. Przekonała się o tym Monika Olejnik, która choć prowadzi zdrowy tryb życia nie uniknęła choroby nowotworowej. Gwiazda dziennikarstwa walczy z rakiem piersi. Po smutnej wiadomości, którą zdecydowała się podzielić ze światem, wciąż napływają do niej słowa wsparcia. Pod niedzielnym postem na instagramie wciąż napływają budujące dziennikarkę wpisy. Tłumy gwiazd i fanów życzą jej "dużo zdrowia".

Jacek Rozenek trzyma kciuki za zdrowie Olejnik

Jedną z osób, które życzą jej szybkiego powrotu do zdrowia jest Jacek Rozenek. - Jest potrzebne, żeby dzielić się z ludźmi nie tylko szczęściem, ale także problemami, które nie omijają nikogo z nas. Bardzo dobrze, że Monika mówi o chorobie, która ją spotkała. Wiem, że jest bardzo usportowioną osobą, więc na pewno będzie walczyć. Trzymam za nią bardzo mocno kciuki. To ważne, że coraz więcej osób publicznych stawia swoją chorobę na pierwszy plan, nie dlatego, żeby uważali, że choroba jest ważna, ale aby pokazać innym jak ją w ogóle przejść – mówi „Super Expressowi” aktor, który wciąż rehabilituje się po udarze, jakiego doznał pięć lat temu.

Aktor twierdzi, że warto mówić głośno o swoich problemach

Rozenek wie, że ze zdrowiem nie ma żartów. – Choroba może dopaść każdego z nas, na różnych etapach życia i trzeba sobie z nią poradzić. Myślę, że osoby publiczne, których los także nie oszczędził, a pokonały raka, czy inne choroby, mogą być nadzieją dla innych ludzi i motywacja do walki o odzyskanie zdrowia – dodaje Rozenek. Monika Olejnik już wróciła do pracy. Na zakończenie odcinka, którego gościem był Borys Budka, Monika podziękowała za ogromne wsparcie: "Mam nadzieję, że pana dogonię, razem pobiegamy i spotkamy się w Łazienkach. Dziękuję bardzo, to była "Kropka nad I", Monika Olejnik. Dziękuję za ciepło, które do mnie płynie".

Cała rozmowa z Jackiem Rozenkiem w naszym materiale wideo

Jacek Rozenek wspiera Monikę Olejnik i otwiera się na temat własnego zdrowia