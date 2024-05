Monika Olejnik przekazała wstrząsające wieści. Pokazała zdjęcie ze szpitala!

Monika Olejnik od lat jest znana Polakom. Pracowała w radiu, pisała, jednak to jej praca w mediach przysporzyła jej najwięcej fanów. Olejnik to wielka gwiazda mediów, którą obecnie można oglądać jak prowadzącą "Kropkę nad i" na antenie TVN, w którym to nieraz dociska polityków i zadaje im trudne pytania. Zwykle przebojowa i aktywna Olejnik zdecydowała się jednak na poważne i zarazem wstrząsające wyznanie, okazuje się, że dziennikarka zachorowała na nowotwór. Co więcej Monika Olejnik jest już po operacji. O wszystkim napisała na Instagramie, pokazała też zdjęcie ze szpitalnego łóżka:

- W jednym z prawie słonecznych miesięcy 2024 roku usłyszałam diagnozę - nowotwór piersi. Potem jeden z weekendów spędziłam w szpitalu. Po operacji jest lepiej, podejmuje nowe wyzwania i czuję się dobrze❤️ Mam świadomość, że miliony ludzi na świecie przeżywają większe problemy, ale bardzo was #proszę Kochani badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach. Bądźcie proszę aktywni sportowo. Profilaktyka i wczesne i wykrycie nowotworu może uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy co jeszcze warto przebadać! Jeśli tylko minutę w miesiącu poświęcicie na pytanie - Czy się badasz/badałaś profilaktycznie? To wszyscy będziemy szczęśliwsi😍 - napisała apelując do swoich fanów, by się badali i wybierali aktywność fizyczną.

Sama Monika Olejnik od lat jest aktywna sportowo, biega, uprawa gimnastykę, ma świetną kondycję, jednym słowem stawia na dbanie o siebie. - Moja pasja sportowa, systematyczne treningi od ponad 20-u lat, bardzo mi pomogły ostatnio. Miałam tak potrzebną mi siłę! Wierzę, że #sport #kultura #zdrowie #przyjaźń #aktywność dają nam #WOLNOŚĆ❤️ Dziękuję Wszystkim, którzy okazali mi życzliwość i troskę! Dziękuję za każde słowo empatii, za serce❤️ - zakończyła poruszający wpis.

Od razu pojawiło się wiele komentarzy poruszonych internutów. Życzenia zdrowia przesłali Olejnik jej znajomi, w tym Joanna Racewicz, Damian Michałowski, Olga Bołądź czy Ania Rubik.