Tak Kinga Rusin zareagowała na informację o chorobie Moniki Olejnik. "Bez ceregieli"

Kinga Rusin nie mogła pozostać obojętna na wyznanie koleżanki po fachu. Monika Olejnik opublikowała w weekend informację, że choruje na raka piersi. Dziennikarka wyznała, że jest już po operacji i czyje się dobrze. Gwiazda TVN wróciła także do codziennych aktywności oraz do pracy. W poniedziałek wieczorem Polacy mogli ja ponownie oglądać w "Kropce nad i...", gdzie z delikatnym drżeniem głosu podziękowała za ogrom wsparcia, jaki dostała od widzów. Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia popłynęły również od koleżanek z branży - Aleksandry Kwaśniewskiej, Joanny Przetakiewicz, Małgorzaty Kożuchowskiej.

Kinga Rusin zwraca się do Moniki Olejnik oraz wszystkich Polek

Głos zabrała również Kinga Rusin. Opublikowała na Instagramie nagranie, w którym obie z Moniką Olejnik szaleją z radości, po zwycięstwie Igi Świątek w ubiegłorocznym turnieju tenisowym Roland Garros. Obok radosnego nagrania pojawiły się poważne słowa - o wstydzie, późnych diagnozach i ratowaniu życia.

"Trzymaj się Monika i szybko wracaj do zdrowia! Ale ja przede wszystkim chciałam Monice podziękować za to, że bez żadnych ceregieli, bez krygowania się i patosu powiedziała publicznie o swojej chorobie i zachęciła wszystkie kobiety do badań. Jestem przekonana, że dzięki temu tysiące kobiet sprawdzi swój stan zdrowia, a kilka z nich być może uratuje w ten sposób swoje życie, bo, jak napisała Monika, rak to nie wyrok, a szybka diagnoza to gwarancja pełnego powrotu do zdrowia. (...) Dzięki takim odważnym deklaracjom, jak ta Moniki, jest szansa na zwrócenie znów uwagi na problem diagnostyki. Niech Polska w końcu wyjdzie z niechlubnego grona państw, w których rak piersi, ze względu na zbyt późne wykrycie to choroba nieuleczalna." - czytamy w poście Kingi Rusin.

Dziennikarka zachęciła także wszystkie Polki do systematycznego sprawdzana stanu swojego zdrowia. "Badajmy się regularnie! Nie odkładajmy tego na później, bo „przecież dobrze się czuję”. Rak nie daje objawów od razu…" - przypomniała.