Ola Kwaśniewska wspiera Monikę Olejnik w chorobie. Poruszające

Monika Olejnik zawsze uchodziła za wzór jeśli chodzi o zdrowy styl życia. Dbała o to, co spożywa, bardzo dużo ćwiczyła i do tego samego zachęcała innych. Niestety, okazuje się, że teraz gwiazda zmaga się z kłopotami. Monika Olejnik przekazała, że walczy z rakiem: - W jednym z prawie słonecznych miesięcy 2024 roku usłyszałam diagnozę - nowotwór piersi. Potem jeden z weekendów spędziłam w szpitalu. Po operacji jest lepiej, podejmuje nowe wyzwania i czuję się dobrze❤️ Mam świadomość, że miliony ludzi na świecie przeżywają większe problemy, ale bardzo was #proszę Kochani badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach. Bądźcie proszę aktywni sportowo. Profilaktyka i wczesne i wykrycie nowotworu może uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy co jeszcze warto przebadać! - oznajmiła na Instagramie.

Od razu ruszyła lawina życzeń zdrowia i wiele wsparcie. Wśród tych, którzy wspierają Olejnik w ciężkim czasie znalazła się i Ola Kwaśniewska. - Tony zdrowia! Ściskamy! ❤️- napisała córka byłej pary prezydenckiej. Zdrowia życzyła też dziennikarce jej koleżanka po fachu Arleta Zalewska: - Moniu ❤️ Ściskamy z całych sił! 🔥 Dziękuję za Twój wpis! Badajmy się! Słowa wsparcia zostawił też polityk Dariusz Joński: - Zdrowia i siły! - napisał poseł.

