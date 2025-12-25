Renata Beger wraca na święta. Jej powiedzonka do dziś „chodzą po sieci”

Beger mówiła wprost, bez autocenzury.

Internet wciąż żyje jej cytatami.

Wspomnienia o czasach Samoobrony.

Święta to dobry moment, by przypomnieć polityczne anegdoty.

Ikona bezpośredniości

Przez lata Renata Beger uchodziła za jedną z najbardziej charakterystycznych posłanek. Zawsze mówiła „prosto z brzucha”, bez kalkulacji, bez politycznej poprawności. I właśnie dlatego jej wypowiedzi, nawet jeśli dziś trudno je sobie wyobrazić w ustach parlamentarzystów, funkcjonują w popkulturze jak kultowe cytaty.

„Lubię seks, jak koń owies”

Dla wielu to jeden z najbardziej „śmiałych” cytatów, jakie kiedykolwiek padły w polskiej polityce. Powiedziała to w telewizji i natychmiast stała się bohaterką memów, komentarzy i niezliczonych powtórzeń. Była to odpowiedź, na zadane w 2003 roku pytanie przez Super Express: "Czy lubi Pani seks?".

„Z dwojga złego wybrałam mniejsze zło”

Wiele osób pamięta ją przede wszystkim z politycznych akcji Samoobrony, ale też z wypowiedzi, w których próbowała tłumaczyć swoje decyzje. Ten cytat do dziś bywa przywoływany, gdy ktoś chce pokazać wybór między trudnymi rozwiązaniami.

„Mam coś w oczach”

Niektóre jej wypowiedzi wchodziły do obiegu zupełnie nieplanowanie. Beger opowiadała kiedyś o tym, że mężczyźni mówią jej, że „ma coś w oczach”. Prosta anegdota? Może. Ale w wykonaniu Beger natychmiast stała się bon motem.

Święta i nostalgia

Kiedy przy rodzinnym stole zaczynają się wspomnienia „kto pamięta politykę w latach Samoobrony”, prędzej czy później pada nazwisko Beger. I nie chodzi o ustawy, komisje czy sejmowe procedury. Chodzi o styl, bezpośredni, swojski, momentami aż nieprawdopodobny.

Bo przecież trudno wyobrazić sobie dzisiejszych polityków mówiących równie odważnie, nawet gdyby naprawdę mieli coś do powiedzenia.

Dlaczego Beger wciąż wraca?

bo miała styl „z ludu”

bo była szczera do bólu

bo w polityce bywała… bardziej ludzka niż polityczna

bo jej język był bliżej kuchni niż gabinetu

A co na to internet?

Każde święta przynoszą wysyp memów i archiwalnych cytatów. Dla jednych to folklor polityczny, dla innych kompromitacja dawnych czasów. Ale prawda jest taka, że niewiele osób z Sejmu doczekało się podobnej „drugiej kariery” już po polityce. Kiedy mówimy o świętach, tradycji i polskości, Beger, chcąc nie chcąc, stała się elementem współczesnego folkloru. Może kontrowersyjnego, może rubasznego, ale bez wątpienia zapamiętanego.

W końcu niewielu polityków potrafiło powiedzieć jedno zdanie, które pamiętamy… dwadzieścia lat później.

