Monika Olejnik dziękuje na antenie za wsparcie w chorobie. Padły mocne słowa

Monika Olejnik przy pomocy mediów społecznościowych poinformowała fanów, że zdiagnozowano u niej nowotwór piersi. Dziennikarka w długim wpisie wyznała także, że przebyła operację i czuje się już dobrze. We wzruszającym wpisie apelowała też do swoich fanek o to, by wykonywały profilaktyczne badania.

"W jednym z prawie słonecznych miesięcy 2024 roku usłyszałam diagnozę - nowotwór piersi. Potem jeden z weekendów spędziłam w szpitalu. Po operacji jest lepiej, podejmuje nowe wyzwania. [...] Profilaktyka i wczesne wykrycie nowotworu może uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy co jeszcze warto przebadać!" - pisała gwiazda w sieci.

Monika Olejnik wspomina na wizji o chorobie

Dzień po ujawnieniu diagnozy w sieci Olejnik pojawiła się na antenie TVN24, gdzie prowadziła program "Kropka nad i". Gościem dziennikarki był minister aktywów państwowych Borys Budka. Na zakończenie odcinka Monika zdecydowała się wspomnieć o swojej chorobie oraz podziękować za ogromne wsparcie.

"Mam nadzieję, że pana dogonię, razem pobiegamy i spotkamy się w Łazienkach. Dziękuję bardzo, to była "Kropka nad I", Monika Olejnik. Dziękuję za ciepło, które do mnie płynie" - powiedziała Monika.

Anita Werner wspiera Monikę Olejnik

Publiczne wsparcie okazała także koleżanka Moniki ze stacji, Anita Werner. Prezenterka "Faktów" opublikowała w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Moniką.

"Wierzę, że to, co napisała wczoraj Monika Olejnik, pomoże wielu kobietom zadbać o własne zdrowie. Drogie Panie, jeżeli jeszcze nie czytałyście wpisu, przeczytajcie i zbadajcie się! Drodzy Panowie, też przeczytajcie i wyślijcie swoje ukochane kobiety na badania. Tuż przed programem porwałam dziś Monikę do zdjęcia. Jutro też się z Państwem spotkamy w "Faktach po faktach" i "Kropka nad i" w TVN24. Moniko, bądź zdrowa!" - napisała.

