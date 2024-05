Monika Olejnik walczy z nowotworem

Monika Olejnik poinformowała o tym, że lekarze zdiagnozowali u niej raka piersi. Dziennikarka nie poddaje się i dzielnie walczy z nowotworem. W poruszającym wpisie na Instagramie gwiazda TVN pokazała zdjęcie ze szpitala i zdradziła, że jest już po operacji. - W jednym z prawie słonecznych miesięcy 2024 roku usłyszałam diagnozę - nowotwór piersi. Potem jeden z weekendów spędziłam w szpitalu. Po operacji jest lepiej, podejmuje nowe wyzwania i czuję się dobrze - napisała Monika Olejnik i zaapelowała o to, żeby nie zaniedbywać badań i profilaktyki. - Mam świadomość, że miliony ludzi na świecie przeżywają większe problemy, ale bardzo was proszę Kochani badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach. Bądźcie proszę aktywni sportowo. Profilaktyka i wczesne i wykrycie nowotworu może uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy co jeszcze warto przebadać! Jeśli tylko minutę w miesiącu poświęcicie na pytanie "Czy się badasz/badałaś profilaktycznie" , to wszyscy będziemy szczęśliwsi - zaznaczyła dziennikarka TVN.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak przez lata zmieniła się Monika Olejnik

Joanna Przetakiewicz po operacji Moniki Olejnik: "Jesteś duchem najmłodsza ze wszystkich i zawsze tak będzie"

Pod jej wpisem wylało się mnóstwo wyrazów wsparcia. - Monika! Wracaj do zdrowia i do nas! Czekamy na Ciebie! Ja szczególnie w teatrze, będę Cię mobilizować! Przytulam - napisała Małgorzata Kożuchowska. Komentarze dodające otuchy zamieściły też m.in. Małgorzata Rozenek, Beata Tadla czy Kayah. Na szczególną uwagę zwraca jednak to, co napisała Joanna Przetakiewicz. Wpis projektantki jest niezwykle przejmujący. - Najgorsze masz już za sobą. Zdrowiej nam teraz kochana. I nabieraj siły od nowa. Tyle jeszcze marzeń do zrealizowania przed Tobą - podkreśliła. - Jesteś duchem najmłodsza ze wszystkich i zawsze tak będzie - dodała Joanna Przetakiewicz, podając ważny argument w walce z rakiem.

