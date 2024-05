Jeschke wyjawił prawdę na temat Sokołowskiej. Nie do wiary, co napisał w sieci

Monika Olejnik miała raka piersi. Jest już po operacji. Poruszający apel dziennikarki TVN

Monika Olejnik przez lata uchodziła za okaz zdrowia. Wydawała się być niezniszczalna nie tylko w twardych słownych bojach z politykami w programie "Kropka nad i". Choroba jednak nie wybiera. W niedzielny wieczór, 12 maja, słynna dziennikarka zszokowała internet, informując o tym, że zdiagnozowany został u niej rak piersi. Monika Olejnik pokazała zdjęcie ze szpitala. Wstrząsającą wiadomość przekazała w mediach społecznościowych. Gwiazda TVN jest już po operacji. - W jednym z prawie słonecznych miesięcy 2024 roku usłyszałam diagnozę - nowotwór piersi. Potem jeden z weekendów spędziłam w szpitalu. Po operacji jest lepiej, podejmuje nowe wyzwania i czuję się dobrze - poinformowała słynna dziennikarka. Monika Olejnik zamieściła także niezwykle ważny apel.

Małgorzata Kożuchowska reaguje na wpis Moniki Olejnik. "Będę Cię mobilizować"

Gwiazda TVN zwraca szczególną uwagę na profilaktykę i regularne wykonywanie badań. - Mam świadomość, że miliony ludzi na świecie przeżywają większe problemy, ale bardzo was proszę Kochani badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach. Bądźcie proszę aktywni sportowo. Profilaktyka i wczesne i wykrycie nowotworu może uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy co jeszcze warto przebadać! Jeśli tylko minutę w miesiącu poświęcicie na pytanie "Czy się badasz/badałaś profilaktycznie" , to wszyscy będziemy szczęśliwsi - podkreśliła Monika Olejnik. Na słowa dziennikarki zareagowało wiele gwiazd, m.in. Małgorzata Kożuchowska, która od dawna przyjaźni się z gwiazdą TVN. - Monika! Wracaj do zdrowia i do nas! Czekamy na Ciebie! Ja szczególnie w teatrze, będę Cię mobilizować! Przytulam - napisała aktorka. Na wpis dziennikarki odpowiedziała też Małgorzata Rozenek. - Masz siłę, masz wiedzę, masz kochające wsparcie. Z takimi jak Ty nawet rak nie powinien zadzierać. Zdrowiej - czytamy w komentarzu Perfekcyjnej Pani Domu.

