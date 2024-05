Senator Kwiatkowski do Moniki Olejnik: jestem przekonany, że przezwycięży pani chorobę!

Monika Olejnik przeszła operację

Nic nie wskazywało na to, że Monika Olejnik może mieć problemy ze zdrowiem. Emitowany w TVN24 program „Kropka nad i” nadawany był regularnie. Tymczasem jego prowadząca zamieściła w niedzielę wieczorem w internecie zdjęcie, na którym siedzi na szpitalnym łóżku. - W jednym z prawie słonecznych miesięcy 2024 roku usłyszałam diagnozę - nowotwór piersi. Potem jeden z weekendów spędziłam w szpitalu – czytamy we wpisie. - Po operacji jest lepiej, podejmuję nowe wyzwania i czuję się dobrze. Mam świadomość, że miliony ludzi na świecie przeżywają większe problemy, ale bardzo was proszę kochani - badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach. Bądźcie proszę aktywni sportowo. Profilaktyka i wczesne i wykrycie nowotworu może uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy co jeszcze warto przebadać! - napisała dziennikarka. Przyznała, że jej sportowa pasja, systematyczne treningi od ponad 20-u lat, bardzo jej pomogły ostatnio. - Miałam tak potrzebną mi siłę! - dodała Olejnik i podziękowało za każde dobre słowo.

Poruszające słowa koleżanki Moniki Olejnik. Tak ją pociesza, sama miała guza mózgu

Pod jej wpisem pojawiło się wiele komentarzy z życzeniami powrotu do zdrowia. - Najgorsze masz już za sobą. Zdrowiej nam teraz kochana. I nabieraj siły od nowa. Tyle jeszcze marzeń do zrealizowania przed Tobą! - podkreśliła projektantka Joanna Przetakiewicz (57 l.).

Życzenia od polityków

- Moniko, wracaj do zdrowia! Ktoś nas – polityków – musi trzymać krótko na antenie! - przekazał Michał Kamiński (52 l.), wicemarszałek Senatu za pośrednictwem „Super Expressu”. - Dużo zdrowia, dużo siły, rak to nie wyrok. Przy pani silnej osobowości i umiejętności niepoddawania się przeciwnościom, jestem przekonany, że zwycięży pani chorobę i mówię to, jako osoba, która sama pokonała nowotwór, będąc pod dwóch przeszczepach szpiku. Nikt nie może sobie wyobrazić relacjonowania polityki bez pani talentu, zaangażowania i dociekliwości – to z kolei życzenia od senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

