Najpierw podróż dookoła świata, potem EDK. Tomasz Wolny nie przejmuje się zwolnieniem z TVP

Tomasz Wolny zniknął z anteny TVP w połowie grudnia 2023 r, jeszcze zanim zaczęła się tam "rewolucja". Udał się na urlop, z którego, jak wiadomo, do telewizji już nie powrócił. Kiedy pojawił się po wakacjach w ponownie w Polsce, "Pytanie na śniadanie" miało już zupełnie nowa obsadę. Na pytania zaniepokojony fanów odpowiedział ze spokojem, ale i pewną dozą tajemniczości. "Nie takie jednak zakręty braliśmy z uśmiechem, więc nie zwalniamy tempa, a na pytania co dalej, odpowiadam: będzie dobrze! Poproszę tylko o chwilę cierpliwości. Bez odbioru" - pisał na Instagramie na początku marca.

Tomasz Wolny nie ustaje. Najpierw wycieczka dookoła świata, teraz samotna wyprawa nocą

Wyprawę z rodziną dookoła świata będzie pewnie wspominać jeszcze długo, bo to przeżycie nieporównywalne chyba z niczym. "Niemal 80 dni, ponad 70 tysięcy kilometrów, kilka stref czasowych, wszystkie pory roku, wuchta wspaniałych ludzi, przyjaciół i zwierzaków, poznanych smaków, sportów, tradycji! Przeżytych przygód wyliczyć i opisać nie sposób!" - wspominał zaraz po powrocie w wyprawy. Teraz zaskoczył kolejną niecodzienną wycieczką.

Tomasz Wolny wybrał się na Ekstremalna Drogę Krzyżową, a wrażenia z wyprawy streścił w krótkim wpisie i na kilku wymownych zdjęciach. Z postu wynika, że to nie pierwszy raz, kiedy prezenter brał udział w tym niecodziennym wydarzeniu religijnym. "Nie warto żyć normalnie. Warto żyć ekstremalnie. Kolejny raz 40 km - 14 stacji Noc, cisza, skupienie, kontemplacja, droga. Wpisujcie miasta. Idź! Ostatnia szansa na @edk.official w przyszły piątek. Warto? Sam/a powiesz".

Na czym polega idea Ekstremalnej Drogi Krzyżowej?

Ekstremalna Droga Krzyżowa organizowana jest w wielu parafiach w Polsce i na świecie. Rozpoczyna się wspólna Mszą Św., po której uczestnicy udają się w samotną lub zorganizowaną w niewielkich grupkach drogę. Zawsze obowiązuje milczenie i skupienie. Uczestnicy do przejścia mają minimum 40 km, nocą, często w trudnych warunkach. Po to by przełamywać własne słabości i w ten sposób modlić się.