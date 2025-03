Kinga Zawodnik w "Tańcu z Gwiazdami". Zadała szyku w obcisłej kreacji. WOW!

Kinga Zawodnik pokazała się na czerwonym dywanie podczas nagrywania najnowszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Celebrytka szeroko się uśmiechała i widać było, że przed aparatami fotoreporterów czuje się jak ryba w wodzie. Była pewna siebie i swojej urody. I nic dziwnego!

Gwiazda telewizji od lat bierze udział w trudnej walce z nadliczbowymi kilogramami i od ponad roku wygrywa! To właśnie wtedy zdecydowała się na bardzo poważny krok, jakim jest operacja żołądka. Zabieg niesie ze sobą konsekwencje zdrowotne, ale wielu osobom pomaga uporać się z nadwagą. Tak jest w przypadku Zawodnik, która z miesiąca na miesiąc waży coraz mniej. Jak sama mówi, zgubiła już 60 kg! To widać na pierwszy rzut oka.

Póki co Kinga pojawiła się na widowni "Tańca z Gwiazdami", ale kto wie, może kiedyś wystąpi w popularnym tanecznym show?

Pani Ewo Kasprzyk i Sylwia Madeńska dziękuję, że mogłam choć przez chwilę poczuć się jak prawdziwa tancerka-amatorka w "Tańcu z Gwiazdami". Dla mnie ogromny zaszczyt móc stać i zatańczyć przy Waszym boku. Moim marzeniem jest kiedyś zatańczyć choreografię z unoszeniami - ale tak, żebym to ja była unoszona hehehehe. Myślicie, że to jest do spełnienia? P.S. Marzenia się spełnia i też te wypowiadane na głos. Poradziłabym sobie na parkiecie? - napisała Zawodnik w sieci.