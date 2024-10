Kinga Zawodnik to gwiazda popularnych programów telewizyjnych. Kobieta na własnej skórze testowała i diety i gadżety, które miały jej pomóc w zgubieniu nadprogramowych kilogramów. Wszystko działo się w programach TVN-u "Dieta czy cud?", "Pierwszy raz Kingi" czy "Gadżet Show". Prezenterka w rozmowie z nami wyznała czy odchudzanie pozytywnie wpłynęło na jej bliskie kontakty z innymi.

Kinga w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, że po zrzuceniu 55 kilogramów zaczęli odzywać się do niej mężczyźni, którzy zwracają uwagę tylko i wyłącznie na jej wygląd.

To, co teraz mnie przeraża, to że większość ludzi, zwłaszcza facetów, patrzy na mnie przez pryzmat wyglądu, takiej atrakcyjności i tej fizyczności. To mnie strasznie boli, bo ja się nie zmieniłam. Jestem taka, jaka byłam, jestem taka i taka będę. No ale niestety - to postrzeganie jest inne, bo już jesteś atrakcyjniejsza, jesteś szczupła, fajniej się ubierasz, inaczej wyglądasz, nie ważysz już 150 kilogramów - to mnie przeraża. Cała reszta jest bez zmian i skupiam się właśnie na tym. Ciężko jest mi teraz odróżnić, szczególnie jeśli chodzi o relacje damsko-męskie, kto chce się ze mną spotkać dla mnie - dla moich wartości, dla mojej osobowości, a nie na przykład bo jestem osobą publiczną... mam swoje programy w telewizji, teraz jeszcze schudłam - powiedziała "Super Expressowi" Kinga.