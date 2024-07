Kinga Zawodnik cieszy się nową figurą, pluskając w basenie. Zrzuciła ponad 50 kg!

Kinga Zawodnik odchudzała się na oczach całej Polski

Kinga Zawodnik (31 l.) od kilku lat na oczach fanów walczy z nadwagą. Na początku swojej drogi ważyła 149 kilogramów przy wzroście 175 cm. Celebrytka chętnie opowiada o tym, co musiała przejść, żeby osiągnąć zamierzony efekt. Popularność zyskała jako prowadząca programu "Pierwszy raz Kingi" i "Dieta czy cud?", w których testowała w nich różne sposoby na zrzucenie wagi.

Zawodnik była również twarzą kampanii społecznej. Wyjawiła wtedy, że od najmłodszych lat była maltretowana z powodu swojej nadwagi, nie tylko przez rówieśników, ale również dorosłych. "Opinie, zachowania wobec mnie były naprawdę dramatyczne. Spotykałam się z różnymi obelgami, wyzwiskami, opluwaniem, popychaniem" - mówiła w studio Dzień Dobry TVN.

Próbowała zrzucić wagę na wiele sposobów od różnych diet i ćwiczeń po zażywanie leków. Niedawno przyznała, że przed laty sięgnęła po popularne leki na cukrzycę, na które bardzo źle zareagowała. "Połączenie tych dwóch leków wywoływało we mnie wszystkie negatywne skutki uboczne: wymioty, biegunki, bóle głowy, bóle brzucha, nudności. (...) Jak nie miałam wyjazdów i byłam w domu tydzień, czy dwa, to starałam się zmuszać do systematycznego brania leków. Apetyt był mniejszy" - wspominała w Plotku.

Ostatecznie postanowiła poddać się operacji zmniejszenia żołądka, co wiązało się m.in. z niemal całkowitą zmianą tryby życia oraz nawyków żywieniowych. Wbrew powszechnej opinii decyzja ta nie była "pójściem na łatwiznę". "Jestem po rękawowej resekcji żołądka. Zapierałam się, że operacja u mnie to ostateczność… To moja świadoma decyzja, do której dorastałam od 2 lat. Towarzyszyły mi łzy, strach, niepewność, lęk, a nawet depresja" - pisała w 2023 roku na Facebooku.

Kinga Zawodnik pochwaliła się nową sylwetką. "Wygląda Pani bosko"

Po operacji w zaledwie trzy miesiące udało jej się zrzucić aż 20 kilogramów. Obecnie jest lżejsza o ponad 50 kilogramów. Swoją przemianą chętnie dzieli się na Instagramie. Stara się również wspierać inne osoby w walce o zdrową sylwetkę. Niedawno minął rok od zabiegu. Z tej okazji Kinga w rozmowie z dziendobry.tvn.pl opowiedziała o życiu po operacji.

Jak wyznała, zdecydowanie nie była to "droga na skróty". Zwłaszcza pierwsze chwile po wybudzeniu się były bardzo ciężkie. "Bardzo źle zniosłam operację i znieczulenie. Miałam ogromny światłowstręt, okropny ból, wszystko mnie drażniło. Nie miałam siły wstać z łóżka" - wspominała. Początkowo miała również problem z zaakceptowaniem swojego nowego ciała.

Chociaż miała chwile zwątpienia, to obecnie nie żałuje swojej decyzji: "Na początku może i żałowałam tej decyzji w ferworze tych negatywnych emocji i bólu, ale jak przystało na prawdziwą zawodniczkę, dałam sobie ze wszystkim radę i jest to jedna z najlepszych decyzji mojego życia, i niczego nie żałuję".

Od kilku dni Kinga Zawodnik relaksuje się w pięknym ośrodku wypoczynkowym. Na Instagramie zamieściła relacje z pobytu. Korzystając z piękniej pogody postanowiła spędzić trochę czasu w pluskając się w basenie. Na jednym ze zdjęć zaprezentowała swoją nową sylwetkę w stroju kąpielowym. W komentarzach zaroiło się od komplementów: "Pięknie Pani wygląda. Taka radosna", "Omg jaka śliczna chudzinka", "Super wyglądasz! Gratulacje bo to ciężka praca", "Pani Kingo, wygląda Pani bosko...".

