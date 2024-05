"Wymioty, biegunki, bóle głowy". Kinga Zawodnik brała leki, by schudnąć

Kinga Zawodni chudła na oczach całej Polski

Kinga Zawodnik (31 l.) zdobyła popularność jako prowadząca programy "Pierwszy raz Kingi" i "Dieta czy cud?". Testowała w nich różne sposoby na zrzucenie wagi. Dziennikarka starała się przy tym być wsparciem dla innych osób zmagających się z otyłością. Była również twarzą kampanii społecznej. Wyjawiła wtedy, że od najmłodszych lat była maltretowana z powodu swojej nadwagi, nie tylko przez rówieśników, ale również dorosłych.

"Od zawsze miałam więcej kilogramów niż inni w moim wieku i wszędzie się wyróżniałam pod względem wyglądu. Opinie, zachowania wobec mnie były naprawdę dramatyczne. Spotykałam się z różnymi obelgami, wyzwiskami, opluwaniem, popychaniem" - mówiła w studio Dzień Dobry TVN.

Przez lata na wiele sposobów starała się poradzić sobie ze zbędnymi kilogramami. Próbowała różnych diet i ćwiczeń, prezentowała treningi, w których brała udział, testowała i eksperymentowała. W końcu postanowiła poddać się operacji zmniejszenia żołądka. Na Instagramie przyznała, że długo zastanawiała się nad podjęciem tego kroku i wbrew powszechnej opinii, nie było to pójście na łatwiznę.

Kinga Zawodnik brała popularne leki na cukrzycę

W wyniku operacji oraz zmiany trybu życia, udało jej się stracić ponad 20 kilogramów w zaledwie trzy miesiące. Do tej pory schudła 50 kilogramów z początkowej wagi 149. W rozmowie z Plotkiem wróciła do początków swojej drogi ku zdrowiu. Przyznała, że zanim zdecydowała się na operację, sięgnęła po leki na cukrzycę. Nie tylko nie pomogły, ale również wywołały u niej niepożądane efekty uboczne.

"Próbowałam dwóch leków. Bardzo źle na to reagowałam, miałam wszystkie działania niepożądane. (...) Połączenie tych dwóch leków wywoływało we mnie wszystkie negatywne skutki uboczne: wymioty, biegunki, bóle głowy, bóle brzucha, nudności. (...) Jak nie miałam wyjazdów i byłam w domu tydzień, czy dwa, to starałam się zmuszać do systematycznego brania leków. Apetyt był mniejszy" - wyznała.

Obecnie wśród gwiazd światowego show-biznesu panuje "moda" na stosowanie Ozempiku, czyli popularnego leku na cukrzycę. Niestety, ma ona swoje negatywne efekty. Zwiększone zapotrzebowanie sprawiło, że środka nie mogą dostać osoby, które naprawdę go potrzebują.

Odniosła się do tego również Kinga Zawodnik. "Bardzo długo pracowałam w aptece. (...) Ja uważam, że te leki są nadużywane przez wiele osób, a osoby, które potrzebują tych leków, ich nie mają. Jest dziwna moda, że zrobię sobie zastrzyk raz w tygodniu. (...) I będę chudnąć. Nie tędy droga" - podkreśliła.

