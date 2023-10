Kinga Zawodnik walczy o zdrowie. Zdradziła swoją wagę sprzed operacji. Jej spadek robi wrażenie

Kinga Zawodnik przez wiele lat próbowała walczyć z otyłością mniej inwazyjnymi metodami. Testowała diety, sztuczki, programy i "cudowne" urządzenia. Nic nie przynosiło jednak oczekiwanych skutków na dłuższą metę. Otyłość jest chorobą - przewlekłą, bardzo groźną, wręcz śmiertelną. Prezenterka zdecydowała się jeszcze raz zawalczyć o zdrowe ciało. Poddała się operacji zmniejszenia żołądka.

Wiele osób zarzucało jej pójcie w ten sposób na skróty, ale nic bardziej mylnego. Operacja bariatryczna często bywa zabiegiem ratującym życie, ale to jedynie pierwszy krok do zdrowej sylwetki. Pozostałe są często mniej inwazyjne, ale znacznie trudniejsze - wymagają systematyczności, wytrwałości i dużo hartu ducha. Tego na szczęście 30-latce nie brakuje. Kinga ma jeszcze coś, co z pewnością jej pomaga - wesołe usposobienie i uśmiech na twarzy. Dzięki temu dbając o swoje zdrowie, zachęca do tego innych.

Kinga zawodnik schudła już 27 kg

W kolejnych pooperacyjnych raportach Kinga dzieli się z fankami dokładnymi informacjami na temat stanu jej zdrowia. Dzięki temu obserwujący mogą dokładnie wyobrazić sobie, jak wygląda życie po resekcji żołądka. To ważne, szczególnie dla tych, którzy rozważają podobne rozwiązanie. Dziś przyszedł czas na zdradzenie pewnej tajemnicy. Kinga obiecała fankom, ze zdradzi im, ile ważyła przed operacją. Dotrzymała słowa. Okazało się, że waga celebrytki jeszcze trzy miesiące temu wskazywała 149 kg. Dziś jest ich już o 27 mniej. A minęły dopiero 3 miesiące! Gratulacje!

