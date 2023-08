Kinga Zawodnik zmniejszyła żołądek, by schudnąć! Wcześniej w TVN opowiadała o dietach i treningach

Kinga Zawodnik ma 29 lat, ale już uzbierała sobie pokaźne grono obserwujących w mediach społecznościowych. Ludzie kojarzą ją głównie z kanału TVN Style, gdzie prowadziła program "Dieta czy cud". Celebrytka pod czujnym okiem kamer pokazywała, jak walczy z własną nadwagą. Mówiła o dietach i ćwiczeniach, testowała treningi, sprawdzała, co może pomóc jej w zgubieniu nadmiernych kilogramów. No i okazało się, że najwyraźniej przegrała walkę z otyłością, ponieważ postanowiła sięgnąć po dobroci medycyny. Kinga Zawodnik przeszła operację zmniejszenia żołądka. "Kochani, jestem już gotowa, aby opowiedzieć Wam, co ostatnio u mnie się działo... a działo się dużo. Tak, zdecydowałam się na operację bariatryczną. Jestem po rękawowej resekcji żołądka. Zapierałam się, że operacja u mnie to ostateczność", napisała w mediach społecznościowych. I odpowiedziała na zarzuty ludzi, którzy piszą, że "poszła na łatwiznę".

Kinga Zawodnik opowiedziała, że z jej wagą bywało różnie: rosła, malała, znowu rosła. Decyzja o operacji była świadoma i pochodziła od niej samej. Celebrytka wyznała, że zastanawiała się nad nią od dwóch lat.

- Towarzyszyły mi łzy, strach, niepewność, lęk, a nawet depresja. Dlaczego? Nie dlatego, że nie akceptowałam swojego wyglądu (takie pojedyncze wiadomości czytałam). Zrobiłam to dla swojego zdrowia. Na ten moment nie odczuwałam większych dolegliwości, ale wiem, że za chwilę na bank by się pojawiły. Czy to droga na skróty dla leniwych? Nie! Nie! Nie! A jeśli ktoś tak uważa, to chętnie siądę przy stole i porozmawiam na ten temat. Jeśli kogoś zawiodłam, to jedyne, co mogę zrobić, to powiedzieć przepraszam - napisała Kinga Zawodnik.

Czym dokładnie jest "rękawowa resekcja żołądka"? Zabieg polega na usunięciu części żołądka i ukształtowaniu jego pozostałej części w taki sposób, aby pacjent mógł przyjmować wyłącznie małe ilości pokarmu, co w konsekwencji przekłada się na szybką utratę masy ciała. Teraz wszystko w rękach Zawodnik: i tak musi przejść na dietę oraz ćwiczyć, by zabieg przyniósł efekty. Ale zapewne po operacji będzie to teraz łatwiejsze.

